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В Анкаре прокомментировали возможность задержек строительства АЭС "Аккую" - РИА Новости, 26.02.2023
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В Анкаре прокомментировали возможность задержек строительства АЭС "Аккую"
В Анкаре прокомментировали возможность задержек строительства АЭС "Аккую" - РИА Новости, 26.02.2023
В Анкаре прокомментировали возможность задержек строительства АЭС "Аккую"
Особых задержек в графике строительства АЭС "Аккую" после землетрясений на юго-востоке Турции не ожидается, Анкара по-прежнему рассчитывает на завершение работ... РИА Новости, 26.02.2023
2023-02-26T14:27
2023-02-26T14:37
турция
аэс "аккую"
в мире
россия
аккую нуклеар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Особых задержек в графике строительства АЭС "Аккую" после землетрясений на юго-востоке Турции не ожидается, Анкара по-прежнему рассчитывает на завершение работ к концу года, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.Ранее компания "Аккую Нуклеа" заявила, что принимаются все необходимые меры, чтобы продолжить строительно-монтажные работы на площадке АЭС "Аккую" согласно графику проекта и сохранить высокий темп работ."Мы не ожидаем особых задержек в работе. На следующей неделе я намерен посетить АЭС и ознакомиться с работами на месте. Как прежде рассчитываем на завершение работ к концу года", - сообщил Донмез в интервью телеканалу A Haber.Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 44 тысячи.Строительство с участием России АЭС "Аккую" после землетрясения в Турции продолжается, сообщила ранее проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар".Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
https://ria.ru/20230216/siemens-1852538966.html
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турция, аэс "аккую", в мире, россия, аккую нуклеар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Турция, АЭС "Аккую", В мире, Россия, Аккую Нуклеар, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
14:27 26.02.2023 (обновлено: 14:37 26.02.2023)
 
В Анкаре прокомментировали возможность задержек строительства АЭС "Аккую"

В Анкаре не ожидают задержек в графике строительства АЭС "Аккую" после землетрясений

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую"
Строительство АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую". Архивное фото
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АНКАРА, 26 фев – РИА Новости. Особых задержек в графике строительства АЭС "Аккую" после землетрясений на юго-востоке Турции не ожидается, Анкара по-прежнему рассчитывает на завершение работ к концу года, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
Ранее компания "Аккую Нуклеа" заявила, что принимаются все необходимые меры, чтобы продолжить строительно-монтажные работы на площадке АЭС "Аккую" согласно графику проекта и сохранить высокий темп работ.
Офис компании Siemens - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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"Мы не ожидаем особых задержек в работе. На следующей неделе я намерен посетить АЭС и ознакомиться с работами на месте. Как прежде рассчитываем на завершение работ к концу года", - сообщил Донмез в интервью телеканалу A Haber.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 44 тысячи.
Строительство с участием России АЭС "Аккую" после землетрясения в Турции продолжается, сообщила ранее проектная компания "Росатома" "Аккую Нуклеар".
Сооружающаяся с участием России АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй - владей - эксплуатируй". Его стоимость - порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.
Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в апреле 2020-го, третьего - в марте 2021-го, четвертого - в июле 2022 года.
Технику с АЭС Аккую направили разбирать завалы после землетрясения - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 15:05
Технику с АЭС "Аккую" направили разбирать завалы после землетрясения
 
ТурцияАЭС "Аккую"В миреРоссияАккую НуклеарГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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