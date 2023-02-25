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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 25.02.2023
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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 25.02.2023
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в море в районе города Кусиро на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:46
2023-02-25T17:16
в мире
хоккайдо
япония
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в море в районе города Кусиро на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление Японии. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Угроз цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях нет.Самые сильные толчки ощущались в городе Немуро и составили пять баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Всего подземные толчки ощутили жители 12 префектур.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
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в мире, хоккайдо, япония
В мире, Хоккайдо, Япония
16:46 25.02.2023 (обновлено: 17:16 25.02.2023)
 
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

На юго-востоке Хоккайдо в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма. Архивное фото
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в море в районе города Кусиро на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщило главное метеорологическое управление Японии.
Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Угроз цунами нет.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Самые сильные толчки ощущались в городе Немуро и составили пять баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Всего подземные толчки ощутили жители 12 префектур.
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В миреХоккайдоЯпония
 
 
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