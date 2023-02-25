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"И Оскар получает…": в Британии не поверили слезам Зеленского - РИА Новости, 25.02.2023
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"И Оскар получает…": в Британии не поверили слезам Зеленского
"И Оскар получает…": в Британии не поверили слезам Зеленского - РИА Новости, 25.02.2023
"И Оскар получает…": в Британии не поверили слезам Зеленского
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail не поверили в искренность Зеленского, прослезившегося во время приуроченной к годовщине конфликта на Украине... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:58
2023-02-25T12:58
украина
китай
сша
европарламент
владимир зеленский
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail не поверили в искренность Зеленского, прослезившегося во время приуроченной к годовщине конфликта на Украине пресс-конференции."Он такой талантливый актер. Неудивительно, что Шон Пенн дал ему Оскар", - написал участник дискуссии."Нет смысла обсуждать эту бессмысленную болтовню, все будет повторяться снова и снова. Нужно заменить Байдена в США, тори в Великобритании... Сам Зеленский - пустое место, сломанная кукла", - отметил пользователь."Он отличный актер, не правда ли? Ах, подождите, актерство же было его профессией несколько лет назад", - вспомнил еще один."Он действительно вжился в роль", - сыронизировал комментатор."Этот человек планирует встретиться с лидером Китая, и я уверен, что он попытается надавить на жалость, рыдая и надеясь, что Пекин после этого отвернется от России и примет сторону Киева. Готов поспорить, что Китай видит в этом человеке скорее попрошайку, чем лидера", - подытожили участники дискуссии.Публичные выступления Зеленского часто заставляют усомниться в его искренности и наводят на мысль, что президент Украины играет роль. Так, произнесенная им в Европарламенте речь возмутила зрителей, отметивших, что все уже устали от постоянных просьб о деньгах и оружии.
https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852586856.html
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украина, китай, сша, европарламент, владимир зеленский
Украина, Китай, США, Европарламент, Владимир Зеленский
12:58 25.02.2023
 
"И Оскар получает…": в Британии не поверили слезам Зеленского

Читатели Daily Mail напомнили Зеленскому о его основной профессии

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail не поверили в искренность Зеленского, прослезившегося во время приуроченной к годовщине конфликта на Украине пресс-конференции.
"Он такой талантливый актер. Неудивительно, что Шон Пенн дал ему Оскар", - написал участник дискуссии.
"Нет смысла обсуждать эту бессмысленную болтовню, все будет повторяться снова и снова. Нужно заменить Байдена в США, тори в Великобритании... Сам Зеленский - пустое место, сломанная кукла", - отметил пользователь.
"Он отличный актер, не правда ли? Ах, подождите, актерство же было его профессией несколько лет назад", - вспомнил еще один.
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на открытии международного кинофестиваля в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 09:32
Обращение Зеленского на Берлинале шокировало немцев
"Он действительно вжился в роль", - сыронизировал комментатор.
"Этот человек планирует встретиться с лидером Китая, и я уверен, что он попытается надавить на жалость, рыдая и надеясь, что Пекин после этого отвернется от России и примет сторону Киева. Готов поспорить, что Китай видит в этом человеке скорее попрошайку, чем лидера", - подытожили участники дискуссии.
Публичные выступления Зеленского часто заставляют усомниться в его искренности и наводят на мысль, что президент Украины играет роль. Так, произнесенная им в Европарламенте речь возмутила зрителей, отметивших, что все уже устали от постоянных просьб о деньгах и оружии.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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