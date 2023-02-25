https://ria.ru/20230225/zelenskiy-1854260830.html

"И Оскар получает…": в Британии не поверили слезам Зеленского

"И Оскар получает…": в Британии не поверили слезам Зеленского - РИА Новости, 25.02.2023

"И Оскар получает…": в Британии не поверили слезам Зеленского

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail не поверили в искренность Зеленского, прослезившегося во время приуроченной к годовщине конфликта на Украине... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T12:58

2023-02-25T12:58

2023-02-25T12:58

украина

китай

сша

европарламент

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail не поверили в искренность Зеленского, прослезившегося во время приуроченной к годовщине конфликта на Украине пресс-конференции."Он такой талантливый актер. Неудивительно, что Шон Пенн дал ему Оскар", - написал участник дискуссии."Нет смысла обсуждать эту бессмысленную болтовню, все будет повторяться снова и снова. Нужно заменить Байдена в США, тори в Великобритании... Сам Зеленский - пустое место, сломанная кукла", - отметил пользователь."Он отличный актер, не правда ли? Ах, подождите, актерство же было его профессией несколько лет назад", - вспомнил еще один."Он действительно вжился в роль", - сыронизировал комментатор."Этот человек планирует встретиться с лидером Китая, и я уверен, что он попытается надавить на жалость, рыдая и надеясь, что Пекин после этого отвернется от России и примет сторону Киева. Готов поспорить, что Китай видит в этом человеке скорее попрошайку, чем лидера", - подытожили участники дискуссии.Публичные выступления Зеленского часто заставляют усомниться в его искренности и наводят на мысль, что президент Украины играет роль. Так, произнесенная им в Европарламенте речь возмутила зрителей, отметивших, что все уже устали от постоянных просьб о деньгах и оружии.

https://ria.ru/20230217/zelenskiy-1852586856.html

https://ria.ru/20230224/formula-1854203712.html

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китай

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украина, китай, сша, европарламент, владимир зеленский