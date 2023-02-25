https://ria.ru/20230225/yemen-1854267725.html

Богданов провел переговоры с представителем хуситов по ситуации в Йемене

Богданов провел переговоры с представителем хуситов по ситуации в Йемене - РИА Новости, 25.02.2023

Богданов провел переговоры с представителем хуситов по ситуации в Йемене

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с представителем хуситов Мухаммедом Абдельсалямом военно-политическую обстановку в Йемене, сообщило министерство... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:44

2023-02-25T13:44

2023-02-25T13:44

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с представителем хуситов Мухаммедом Абдельсалямом военно-политическую обстановку в Йемене, сообщило министерство иностранных дел России. Согласно сообщению ведомства, встреча произошла 25 февраля в российском посольстве в Омане. "В ходе состоявшейся беседы была детально обсуждена складывающаяся военно-политическая и гуманитарная обстановка в Йемене. При этом с российской стороны была подчеркнута необходимость дальнейшего сопряжения усилий всех без исключения йеменских общественно-политических сил с целью обеспечения устойчивого и долгосрочного режима прекращения огня", - говорится в сообщении министерства. МИД РФ отметил, что это позволило бы создать благоприятные условия для налаживания конструктивного инклюзивного переговорного процесса под эгидой ООН в интересах всеобъемлющего урегулирования кризиса в Йемене и упрочения мира и безопасности в регионе в целом. В Йемене восемь лет продолжается вооруженный конфликт, которой отразился на различных аспектах жизни страны, в том числе на ситуации с безопасностью. С сентября 2014 года группировка "Ансар Алла" (хуситы) контролирует большинство провинций в центральном и северном Йемене, включая столицу Сану, несмотря на вступление арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в марте 2015 года в войне против хуситов в поддержку йеменской армии, чтобы освободить эти районы из-под контроля группировки. По данным ООН, война в Йемене до конца 2021 года унесла жизни 377 тысяч человек и нанесла ущерб йеменской экономике в 126 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230214/oruzhie-1852037100.html

https://ria.ru/20221021/vzryvy-1825750981.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, йемен, россия, оман, михаил богданов, оон, ансар алла