https://ria.ru/20230225/yaponiya-1854222309.html

Япония введет новые санкции против России

Япония введет новые санкции против России - РИА Новости, 25.02.2023

Япония введет новые санкции против России

Япония введет новые санкции против российских частных лиц и организаций, а также по запрету экспорта, в том числе, экспорта деталей для дронов, заявил премьер... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T03:03

2023-02-25T03:03

2023-02-25T05:32

экономика

технологии

япония

россия

фумио кисида

g7

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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Япония введет новые санкции против российских частных лиц и организаций, а также по запрету экспорта, в том числе, экспорта деталей для дронов, заявил премьер Японии Фумио Кисида в ходе состоявшегося накануне в онлайн-режиме саммита G7. Заявление по итогам встречи распространил МИД Японии. "Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония в качестве новых антироссийских санкций введет следующие меры: а) заморозит активы российских частных лиц и организаций, б) пополнит список организаций, в адрес которых запрещен экспорт, в) расширит список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могут укреплять основы российской промышленности, такие как детали для дронов, г) заморозит активы российских финансовых организаций", - говорится в заявлении МИД. Япония ввела санкции против России, объявив о заморозке активов 892 человек, и 83 организаций, включая банки, ввела запрет на экспорт из Японии в адрес 363 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также ввела запрет на экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.

https://ria.ru/20230225/antonov-1854222805.html

япония

россия

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экономика, технологии, япония, россия, фумио кисида, g7