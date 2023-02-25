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Япония введет новые санкции против России - РИА Новости, 25.02.2023
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Япония введет новые санкции против России
Япония введет новые санкции против России - РИА Новости, 25.02.2023
Япония введет новые санкции против России
Япония введет новые санкции против российских частных лиц и организаций, а также по запрету экспорта, в том числе, экспорта деталей для дронов, заявил премьер... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:03
2023-02-25T05:32
экономика
технологии
япония
россия
фумио кисида
g7
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Япония введет новые санкции против российских частных лиц и организаций, а также по запрету экспорта, в том числе, экспорта деталей для дронов, заявил премьер Японии Фумио Кисида в ходе состоявшегося накануне в онлайн-режиме саммита G7. Заявление по итогам встречи распространил МИД Японии. "Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония в качестве новых антироссийских санкций введет следующие меры: а) заморозит активы российских частных лиц и организаций, б) пополнит список организаций, в адрес которых запрещен экспорт, в) расширит список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могут укреплять основы российской промышленности, такие как детали для дронов, г) заморозит активы российских финансовых организаций", - говорится в заявлении МИД. Япония ввела санкции против России, объявив о заморозке активов 892 человек, и 83 организаций, включая банки, ввела запрет на экспорт из Японии в адрес 363 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также ввела запрет на экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
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экономика, технологии, япония, россия, фумио кисида, g7
Экономика, Технологии, Япония, Россия, Фумио Кисида, G7
03:03 25.02.2023 (обновлено: 05:32 25.02.2023)
 
Япония введет новые санкции против России

Япония введет новые санкции против России, в том числе по экспорту деталей для дронов

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Япония введет новые санкции против российских частных лиц и организаций, а также по запрету экспорта, в том числе, экспорта деталей для дронов, заявил премьер Японии Фумио Кисида в ходе состоявшегося накануне в онлайн-режиме саммита G7. Заявление по итогам встречи распространил МИД Японии.
"Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Япония в качестве новых антироссийских санкций введет следующие меры: а) заморозит активы российских частных лиц и организаций, б) пополнит список организаций, в адрес которых запрещен экспорт, в) расширит список запрещенных к экспорту в Россию товаров, которые могут укреплять основы российской промышленности, такие как детали для дронов, г) заморозит активы российских финансовых организаций", - говорится в заявлении МИД.
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Антонов назвал новые санкции США бездумными
Япония ввела санкции против России, объявив о заморозке активов 892 человек, и 83 организаций, включая банки, ввела запрет на экспорт из Японии в адрес 363 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Также ввела запрет на экспорт в Россию полупроводников, оборудования для производства нефти, предметов роскоши (драгоценных камней, дорогого алкоголя, люксовых автомашин), квантовых компьютеров и 3D-принтеров. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки.
 
ЭкономикаТехнологииЯпонияРоссияФумио КисидаG7
 
 
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