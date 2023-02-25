https://ria.ru/20230225/vyshinskiy-1854330661.html
ЕС ввел санкции против Вышинского
ЕС ввел санкции против Вышинского - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС ввел санкции против Вышинского
Исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский включен в десятый пакет санкций Евросоюза против России, следует из опубликованного в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T20:36
2023-02-25T20:36
2023-02-25T21:02
евросоюз
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский включен в десятый пакет санкций Евросоюза против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа."Он является исполнительным директором МИА "Россия сегодня"... Кирилл Вышинский также является членом Президентского Совета по гражданскому обществу и правам человека. Следовательно, он несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.Помимо Вышинский, в список санкций Евросоюза попали телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов.Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы.В отношении физических лиц, внесенных в санкционные списки, также действует такая мера как заморозка активов. Кроме того, физлицам запрещен въезд на территорию Евросоюза или транзит через страны ЕС.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, в мире
Евросоюз, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, В мире
20:36 25.02.2023 (обновлено: 21:02 25.02.2023)
ЕС ввел санкции против Вышинского
ЕС ввел санкции против исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Вышинского
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости.
Исполнительный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Кирилл Вышинский включен в десятый пакет санкций Евросоюза против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа
.
"Он является исполнительным директором МИА "Россия сегодня"... Кирилл Вышинский также является членом Президентского Совета по гражданскому обществу и правам человека. Следовательно, он несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.
Помимо Вышинский, в список санкций Евросоюза попали телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов.
Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы.
В отношении физических лиц, внесенных в санкционные списки, также действует такая мера как заморозка активов. Кроме того, физлицам запрещен въезд на территорию Евросоюза или транзит через страны ЕС.