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Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ
Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2023
Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, встреча прошла в закрытом для прессы режиме,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T19:27
2023-02-25T19:27
2023-02-25T19:27
в мире
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стамбул
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, встреча прошла в закрытом для прессы режиме, сообщило агентство Anadolu. "Глава азербайджанского государства прибыл в Турцию, чтобы выразить соболезнования и солидарность в связи с последствиями разрушительных землетрясений", - передает агентство. Встреча глав государств состоялась в резиденции "Вахдеттин" в закрытом для прессы режиме.
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев
Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ
Anadolu: Эрдоган провел закрытую встречу с главой Азербайджана Алиевым в Стамбуле