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Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ

Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2023

Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, встреча прошла в закрытом для прессы режиме,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T19:27

2023-02-25T19:27

2023-02-25T19:27

в мире

турция

стамбул

реджеп тайип эрдоган

ильхам алиев

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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, встреча прошла в закрытом для прессы режиме, сообщило агентство Anadolu. "Глава азербайджанского государства прибыл в Турцию, чтобы выразить соболезнования и солидарность в связи с последствиями разрушительных землетрясений", - передает агентство. Встреча глав государств состоялась в резиденции "Вахдеттин" в закрытом для прессы режиме.

https://ria.ru/20230224/sotrudnichestvo-1854198860.html

турция

стамбул

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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев