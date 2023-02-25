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Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2023
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Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ
Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2023
Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, встреча прошла в закрытом для прессы режиме,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T19:27
2023-02-25T19:27
в мире
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
ильхам алиев
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, встреча прошла в закрытом для прессы режиме, сообщило агентство Anadolu. "Глава азербайджанского государства прибыл в Турцию, чтобы выразить соболезнования и солидарность в связи с последствиями разрушительных землетрясений", - передает агентство. Встреча глав государств состоялась в резиденции "Вахдеттин" в закрытом для прессы режиме.
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в мире, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, ильхам алиев
В мире, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев
19:27 25.02.2023
 
Эрдоган провел закрытую встречу с Алиевым, сообщили СМИ

Anadolu: Эрдоган провел закрытую встречу с главой Азербайджана Алиевым в Стамбуле

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 фев – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в субботу в Стамбуле с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, встреча прошла в закрытом для прессы режиме, сообщило агентство Anadolu.
"Глава азербайджанского государства прибыл в Турцию, чтобы выразить соболезнования и солидарность в связи с последствиями разрушительных землетрясений", - передает агентство.
Встреча глав государств состоялась в резиденции "Вахдеттин" в закрытом для прессы режиме.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 21:22
В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
 
В миреТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганИльхам Алиев
 
 
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