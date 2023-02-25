https://ria.ru/20230225/vopros-1854284926.html

Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров

Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров - РИА Новости, 25.02.2023

Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров

Проблему Украины необходимо решать путем диалога и дипломатии, Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:28

2023-02-25T15:28

2023-02-25T15:28

в мире

индия

германия

украина

нарендра моди

олаф шольц

драупади мурму

оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Проблему Украины необходимо решать путем диалога и дипломатии, Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Последствия пандемии COVID и конфликта на Украине ощущаются во всем мире. Они оказали особенно негативное воздействие на развивающиеся страны. Мы выразили нашу общую озабоченность по этому поводу. Мы согласны с тем, что эти проблемы можно решить только совместными усилиями. Мы также подчеркиваем это во время председательства Индии в G20. С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс", - сказал Моди. Он добавил, что Индия и Германия согласились "что реформы в многосторонних институтах необходимы для того, чтобы лучше отражать глобальные реалии". "Это очевидно из нашего активного участия в рамках G4 в совершенствовании Совета Безопасности ООН", - отметил Моди. Германия и Индия наряду с Бразилией и Японией входят в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. Шольц находится в Индии с двухдневным государственным визитом. Помимо встречи с Моди сегодня канцлер Германии встретится с президентом Индии Драупади Мурму. Как отмечал МИД Индии, визит канцлера Германии позволит "укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны, работать над более тесными экономическими связями, расширить возможности для мобильности талантов и дать стратегическое руководство продолжающемуся сотрудничеству в области науке и технологии".

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854195238.html

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

индия

германия

украина

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в мире, индия, германия, украина, нарендра моди, олаф шольц, драупади мурму, оон, большая двадцатка