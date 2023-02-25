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Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров - РИА Новости, 25.02.2023
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Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров
Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров - РИА Новости, 25.02.2023
Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров
Проблему Украины необходимо решать путем диалога и дипломатии, Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:28
2023-02-25T15:28
в мире
индия
германия
украина
нарендра моди
олаф шольц
драупади мурму
оон
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Проблему Украины необходимо решать путем диалога и дипломатии, Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Последствия пандемии COVID и конфликта на Украине ощущаются во всем мире. Они оказали особенно негативное воздействие на развивающиеся страны. Мы выразили нашу общую озабоченность по этому поводу. Мы согласны с тем, что эти проблемы можно решить только совместными усилиями. Мы также подчеркиваем это во время председательства Индии в G20. С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс", - сказал Моди. Он добавил, что Индия и Германия согласились "что реформы в многосторонних институтах необходимы для того, чтобы лучше отражать глобальные реалии". "Это очевидно из нашего активного участия в рамках G4 в совершенствовании Совета Безопасности ООН", - отметил Моди. Германия и Индия наряду с Бразилией и Японией входят в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации. Шольц находится в Индии с двухдневным государственным визитом. Помимо встречи с Моди сегодня канцлер Германии встретится с президентом Индии Драупади Мурму. Как отмечал МИД Индии, визит канцлера Германии позволит "укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны, работать над более тесными экономическими связями, расширить возможности для мобильности талантов и дать стратегическое руководство продолжающемуся сотрудничеству в области науке и технологии".
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854195238.html
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в мире, индия, германия, украина, нарендра моди, олаф шольц, драупади мурму, оон, большая двадцатка
В мире, Индия, Германия, Украина, Нарендра Моди, Олаф Шольц, Драупади Мурму, ООН, Большая двадцатка
15:28 25.02.2023
 
Премьер Индии заявил, что вопрос Украины нужно решать путем переговоров

Премьер Индии Моди заявил, что вопрос Украины нужно решать путем диалога и дипломатии

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 фев – РИА Новости. Проблему Украины необходимо решать путем диалога и дипломатии, Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Последствия пандемии COVID и конфликта на Украине ощущаются во всем мире. Они оказали особенно негативное воздействие на развивающиеся страны. Мы выразили нашу общую озабоченность по этому поводу. Мы согласны с тем, что эти проблемы можно решить только совместными усилиями. Мы также подчеркиваем это во время председательства Индии в G20. С самого начала событий на Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс", - сказал Моди.
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Он добавил, что Индия и Германия согласились "что реформы в многосторонних институтах необходимы для того, чтобы лучше отражать глобальные реалии".
"Это очевидно из нашего активного участия в рамках G4 в совершенствовании Совета Безопасности ООН", - отметил Моди.
Германия и Индия наряду с Бразилией и Японией входят в "группу четырех" (G4) - группу стран, чьи масштабы развития сопоставимы с постоянными членами СБ ООН и требующих постоянного членства в организации.
Шольц находится в Индии с двухдневным государственным визитом. Помимо встречи с Моди сегодня канцлер Германии встретится с президентом Индии Драупади Мурму. Как отмечал МИД Индии, визит канцлера Германии позволит "укрепить сотрудничество в области безопасности и обороны, работать над более тесными экономическими связями, расширить возможности для мобильности талантов и дать стратегическое руководство продолжающемуся сотрудничеству в области науке и технологии".
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В миреИндияГерманияУкраинаНарендра МодиОлаф ШольцДраупади МурмуООНБольшая двадцатка
 
 
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