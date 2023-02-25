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"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк

"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк - РИА Новости, 25.02.2023

"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк

Наталья Пасека приехала из Хабаровска в Донецк в качестве волонтера. Женщина родом с Донбасса, и когда здесь начались боевые действия, не смогла остаться в стороне.

2023-02-25T12:44

2023-02-25T12:44

2023-02-25T12:50

специальная военная операция на украине

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донецк

донбасс

хабаровск

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Пенсионерка рвалась в госпиталь на передовую, но поехать туда ей не позволили. Поэтому она осталась в Луганске, где была более спокойная обстановка. В январе этого года женщина оказалась в Донецке. Здесь она помогает медперсоналу больницы имени Калинина, поскольку имеет опыт ухода за лежачими больными.

донецк

донбасс

хабаровск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк Наталья Пасека приехала из Хабаровска в Донецк в качестве волонтера. Женщина родом с Донбасса, и когда здесь начались боевые действия, не смогла остаться в стороне. Пенсионерка рвалась в госпиталь на передовую, но поехать туда ей не позволили. Поэтому она осталась в Луганске, где была более спокойная обстановка. В январе этого года женщина оказалась в Донецке. Здесь она помогает медперсоналу больницы имени Калинина, поскольку имеет опыт ухода за лежачими больными. 2023-02-25T12:44 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

видео, донецк, донбасс, хабаровск, видео