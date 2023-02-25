https://ria.ru/20230225/volonter-1854259317.html
"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк
"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк - РИА Новости, 25.02.2023
"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк
Наталья Пасека приехала из Хабаровска в Донецк в качестве волонтера. Женщина родом с Донбасса, и когда здесь начались боевые действия, не смогла остаться в стороне.
2023-02-25T12:44
2023-02-25T12:44
2023-02-25T12:50
специальная военная операция на украине
видео
донецк
донбасс
хабаровск
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Пенсионерка рвалась в госпиталь на передовую, но поехать туда ей не позволили. Поэтому она осталась в Луганске, где была более спокойная обстановка. В январе этого года женщина оказалась в Донецке. Здесь она помогает медперсоналу больницы имени Калинина, поскольку имеет опыт ухода за лежачими больными.
донецк
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк
Наталья Пасека приехала из Хабаровска в Донецк в качестве волонтера. Женщина родом с Донбасса, и когда здесь начались боевые действия, не смогла остаться в стороне. Пенсионерка рвалась в госпиталь на передовую, но поехать туда ей не позволили. Поэтому она осталась в Луганске, где была более спокойная обстановка. В январе этого года женщина оказалась в Донецке. Здесь она помогает медперсоналу больницы имени Калинина, поскольку имеет опыт ухода за лежачими больными.
2023-02-25T12:44
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PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Видео, Донецк, Донбасс, Хабаровск
"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк
Наталья Пасека приехала из Хабаровска в Донецк в качестве волонтера. Женщина родом с Донбасса, и когда здесь начались боевые действия, не смогла остаться в стороне.
2023-02-25T12:44
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PT1M17S
12:44 25.02.2023 (обновлено: 12:50 25.02.2023)
"Попробуй ее останови": пенсионерка приехала добровольцем в Донецк
Наталья Пасека приехала из Хабаровска в Донецк в качестве волонтера. Женщина родом с Донбасса, и когда здесь начались боевые действия, не смогла остаться в стороне.