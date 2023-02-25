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ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке

ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке - РИА Новости, 25.02.2023

ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке

Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по укрепрайону и скоплениям украинской пехоты на окраинах Авдеевки, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:03

2023-02-25T15:03

2023-02-25T15:50

специальная военная операция на украине

россия

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вооруженные силы рф

безопасность

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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по укрепрайону и скоплениям украинской пехоты на окраинах Авдеевки, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным Саймон.Уточняется, что российские войска провели авианалет около 11:00 в субботу, под огонь попали силы противника численностью до роты. Как отметил военный, наблюдение за работой авиации осуществлялось с помощью современного российского оптико-электронного комплекса "Ирония".В конце минувшей недели российские Воздушно-космические силы также нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в данном районе, для этого использовались авиабомбы ФАБ-500.Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230212/avdeevka-1851558534.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары ВКС РФ по украинскому укрепрайону в ДНР Удары ВКС РФ по украинскому укрепрайону в ДНР 2023-02-25T15:03 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин