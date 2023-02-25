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ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/vks-1854281039.html
ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке
ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке - РИА Новости, 25.02.2023
ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке
Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по укрепрайону и скоплениям украинской пехоты на окраинах Авдеевки, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:03
2023-02-25T15:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
авдеевка
вооруженные силы украины
су-25
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по укрепрайону и скоплениям украинской пехоты на окраинах Авдеевки, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным Саймон.Уточняется, что российские войска провели авианалет около 11:00 в субботу, под огонь попали силы противника численностью до роты. Как отметил военный, наблюдение за работой авиации осуществлялось с помощью современного российского оптико-электронного комплекса "Ирония".В конце минувшей недели российские Воздушно-космические силы также нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в данном районе, для этого использовались авиабомбы ФАБ-500.Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230212/avdeevka-1851558534.html
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авдеевка
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Удары ВКС РФ по украинскому укрепрайону в ДНР
Удары ВКС РФ по украинскому укрепрайону в ДНР
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россия, украина, авдеевка, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
15:03 25.02.2023 (обновлено: 15:50 25.02.2023)
 
ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке

Штурмовая авиация ВКС России нанесла удары по украинскому укрепрайону на окраинах Авдеевки

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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по укрепрайону и скоплениям украинской пехоты на окраинах Авдеевки, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным Саймон.

"Нашей разведкой на Авдеевском направлении были отслежены перемещения противника, производимые в рамках ротации одного подразделения ВСУ на другое. Координаты были оперативно переданы командованию. Благодаря этому по силам противника скорректирована работа штурмовой авиации. Удары наносились спаркой штурмовиков Су-25 "Грач", — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что российские войска провели авианалет около 11:00 в субботу, под огонь попали силы противника численностью до роты.
Как отметил военный, наблюдение за работой авиации осуществлялось с помощью современного российского оптико-электронного комплекса "Ирония".
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В конце минувшей недели российские Воздушно-космические силы также нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в данном районе, для этого использовались авиабомбы ФАБ-500.
Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАвдеевкаВооруженные силы УкраиныСу-25Вооруженные силы РФБезопасностьВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис Пушилин
 
 
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