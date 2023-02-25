15:03 25.02.2023 (обновлено: 15:50 25.02.2023)
ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке
Штурмовая авиация ВКС России нанесла удары по украинскому укрепрайону на окраинах Авдеевки
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли удары по укрепрайону и скоплениям украинской пехоты на окраинах Авдеевки, рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным Саймон.
"Нашей разведкой на Авдеевском направлении были отслежены перемещения противника, производимые в рамках ротации одного подразделения ВСУ на другое. Координаты были оперативно переданы командованию. Благодаря этому по силам противника скорректирована работа штурмовой авиации. Удары наносились спаркой штурмовиков Су-25 "Грач", — сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что российские войска провели авианалет около 11:00 в субботу, под огонь попали силы противника численностью до роты.
Как отметил военный, наблюдение за работой авиации осуществлялось с помощью современного российского оптико-электронного комплекса "Ирония".
В конце минувшей недели российские Воздушно-космические силы также нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в данном районе, для этого использовались авиабомбы ФАБ-500.
Как подчеркивал врио главы ДНР Денис Пушилин, оставив Авдеевку, ВСУ потеряют возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую. Противник "будет упираться", не считаясь с потерями, добавил он.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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