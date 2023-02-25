https://ria.ru/20230225/turtsiya-1854270771.html

В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 25.02.2023

В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

В турецкой провинции Аксарай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили сейсмологи. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:04

2023-02-25T14:04

2023-02-25T14:22

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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СТАМБУЛ, 25 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Аксарай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили сейсмологи. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), очаг залегал на глубине семь километров у города Бор в провинции Нигде. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине десять километров в 40 километрах от города Аксарай. Об ущербе или пострадавших не сообщалось.В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли 44 218 человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии