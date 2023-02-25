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В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 25.02.2023
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В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3 - РИА Новости, 25.02.2023
В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
В турецкой провинции Аксарай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили сейсмологи. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:04
2023-02-25T14:22
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 25 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Аксарай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили сейсмологи. По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), очаг залегал на глубине семь километров у города Бор в провинции Нигде. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине десять километров в 40 километрах от города Аксарай. Об ущербе или пострадавших не сообщалось.В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли 44 218 человек, тысячи домов разрушены.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:04 25.02.2023 (обновлено: 14:22 25.02.2023)
 
В центре Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в провинции Аксарай в центре Турции

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясений в Турции
Последствия землетрясений в Турции - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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Последствия землетрясений в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 25 фев — РИА Новости. В турецкой провинции Аксарай произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщили сейсмологи.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), очаг залегал на глубине семь километров у города Бор в провинции Нигде.
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Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, в свою очередь, сообщил, что очаг землетрясения магнитудой 4,9 залегал на глубине десять километров в 40 километрах от города Аксарай.
Об ущербе или пострадавших не сообщалось.
В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли 44 218 человек, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия — там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
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