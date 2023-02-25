https://ria.ru/20230225/trevoga-1854338813.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:34
2023-02-25T22:34
2023-02-25T22:34
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. "Харьковская область: объявлена (воздушная тревога - ред.) в 22.04 (мск)", - говорится в сообщении ведомства. Также воздушная тревога звучит в подконтрольной Киеву части ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1853634459.html
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в мире, харьковская область, украина, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Харьковской области