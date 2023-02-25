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В центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу
В центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023
В центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центральной и восточной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T01:30
2023-02-25T01:30
2023-02-25T01:30
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей в центральной и восточной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Сумской областях. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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в мире, украина, сумская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Киев, Вооруженные силы РФ
В центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу
В некоторых областях центральной и восточной частях Украины объявили воздушную тревогу