https://ria.ru/20230225/trevoga-1854216074.html
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
На востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T00:29
2023-02-25T00:29
2023-02-25T00:32
специальная военная операция на украине
киев
донецкая народная республика
запорожская область
происшествия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230224/osvobozhdenie-1854082315.html
киев
донецкая народная республика
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киев, донецкая народная республика, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Происшествия
00:29 25.02.2023 (обновлено: 00:32 25.02.2023)
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
В подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области объявили воздушную тревогу