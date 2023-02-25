https://ria.ru/20230225/trevoga-1854216074.html

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

На востоке Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.02.2023

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T00:29

2023-02-25T00:29

2023-02-25T00:32

специальная военная операция на украине

киев

донецкая народная республика

запорожская область

происшествия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в ряде областей на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Речь идет о Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Кроме того, тревога объявлена в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230224/osvobozhdenie-1854082315.html

киев

донецкая народная республика

запорожская область

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киев, донецкая народная республика, запорожская область, происшествия