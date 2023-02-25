https://ria.ru/20230225/territoriya-1854617202.html

Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки"

Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки" - РИА Новости, 27.02.2023

Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки"

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-25T15:08

2023-02-25T15:08

2023-02-27T15:34

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москва

сергей собянин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. "Принято решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав комплекса площадью более 23 гектаров были включены долины реки Лихоборки. Кроме того, на этой территории обитают редкие виды животных и растений.

https://ria.ru/20221203/lyzhnya-1836419595.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, сергей собянин