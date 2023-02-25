https://ria.ru/20230225/territoriya-1854617202.html
Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки"
Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки" - РИА Новости, 27.02.2023
Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки"
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-25T15:08
2023-02-25T15:08
2023-02-27T15:34
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. "Принято решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав комплекса площадью более 23 гектаров были включены долины реки Лихоборки. Кроме того, на этой территории обитают редкие виды животных и растений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин