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Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки" - РИА Новости, 27.02.2023
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Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки"
Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки" - РИА Новости, 27.02.2023
Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки"
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-25T15:08
2023-02-27T15:34
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сергей собянин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы. "Принято решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав комплекса площадью более 23 гектаров были включены долины реки Лихоборки. Кроме того, на этой территории обитают редкие виды животных и растений.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
15:08 25.02.2023 (обновлено: 15:34 27.02.2023)
 

Особо охраняемая природная территория создана в "Долине реки Лихоборки"

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Максим Денисов / Долина реки Лихоборки
Долина реки Лихоборки - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Максим Денисов /
Долина реки Лихоборки
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о создании особо охраняемой природной территории регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки" в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
"Принято решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав комплекса площадью более 23 гектаров были включены долины реки Лихоборки. Кроме того, на этой территории обитают редкие виды животных и растений.
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