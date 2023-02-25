https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854271574.html
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки - РИА Новости, 25.02.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки
Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области и восемь беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:07
2023-02-25T14:07
2023-02-25T15:02
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
су-25
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865836_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_b39a123b032cca802a00bda3aaf5e0c2.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области и восемь беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка Донецкой народной республики и Новозлатополь Запорожской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты "Точка-У".
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865836_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_8772595438e273364b81ccbc0cd8c01a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, су-25, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Су-25, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:07 25.02.2023 (обновлено: 15:02 25.02.2023)
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский самолет Су-25 и восемь беспилотников