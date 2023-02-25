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Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854271574.html
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки - РИА Новости, 25.02.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки
Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области и восемь беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:07
2023-02-25T15:02
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
су-25
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области и восемь беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка Донецкой народной республики и Новозлатополь Запорожской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты "Точка-У".
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, су-25, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Су-25, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
14:07 25.02.2023 (обновлено: 15:02 25.02.2023)
 
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский самолет Су-25 и восемь беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России в зоне проведения СВО
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области и восемь беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка Донецкой народной республики и Новозлатополь Запорожской области", - говорится в сводке министерства.
Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты "Точка-У".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСу-25УкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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