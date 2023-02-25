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Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки - РИА Новости, 25.02.2023

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и восемь беспилотников за сутки

Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области и восемь беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:07

2023-02-25T14:07

2023-02-25T15:02

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

су-25

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Херсонской области и восемь беспилотников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25. Также уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка Донецкой народной республики и Новозлатополь Запорожской области", - говорится в сводке министерства. Кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты "Точка-У".

херсонская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, су-25, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф