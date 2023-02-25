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Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854270022.html
Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР
Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР - РИА Новости, 25.02.2023
Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолёты Су-24 и МиГ-29 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:00
2023-02-25T15:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-24
миг-29
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолёты Су-24 и МиГ-29 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-24, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:00 25.02.2023 (обновлено: 15:02 25.02.2023)
 
Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР

Минобороны России: истребительная авиация сбила украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолёты Су-24 и МиГ-29 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 февраля, 16:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВоздушно-космические силы РоссииСу-24МиГ-29Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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