https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854270022.html
Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР
Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР - РИА Новости, 25.02.2023
Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР
Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолёты Су-24 и МиГ-29 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:00
2023-02-25T14:00
2023-02-25T15:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
воздушно-космические силы россии
су-24
миг-29
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c03d7858e8c8d7069de7e02967eefd5.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолёты Су-24 и МиГ-29 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841923536_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18f6bef7eeb5e2391b112a034cd0f47d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Воздушно-космические силы России, Су-24, МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:00 25.02.2023 (обновлено: 15:02 25.02.2023)
Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР
Минобороны России: истребительная авиация сбила украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР