https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854270022.html

Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР

Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР - РИА Новости, 25.02.2023

Российские истребители сбили украинские самолеты Су-24 и МиГ-29 в ДНР

Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолёты Су-24 и МиГ-29 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:00

2023-02-25T14:00

2023-02-25T15:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

воздушно-космические силы россии

су-24

миг-29

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолёты Су-24 и МиГ-29 в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 Воздушных сил Украины", - говорится в сводке министерства.

донецкая народная республика

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, воздушно-космические силы россии, су-24, миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)