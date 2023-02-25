https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854269005.html

Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек

Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек - РИА Новости, 25.02.2023

Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:55

2023-02-25T13:55

2023-02-25T15:03

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских военных, 11 единиц техники, а также 2 склада с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника Доброволья, Угледара в ДНР и Гуляйполя на Запорожье."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.В районе Угледара Донецкой народной республики и Малиновки Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами.

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)