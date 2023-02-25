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Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек - РИА Новости, 25.02.2023
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Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек
Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек - РИА Новости, 25.02.2023
Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:55
2023-02-25T15:03
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских военных, 11 единиц техники, а также 2 склада с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника Доброволья, Угледара в ДНР и Гуляйполя на Запорожье."За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.В районе Угледара Донецкой народной республики и Малиновки Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами.
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:55 25.02.2023 (обновлено: 15:03 25.02.2023)
 
Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек

Минобороны: Киев потерял на Южнодонецком и Запорожском направлениях более 90 человек

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив за сутки более 90 украинских военных, 11 единиц техники, а также 2 склада с боеприпасами, сообщили в субботу в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника Доброволья, Угледара в ДНР и Гуляйполя на Запорожье.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
В районе Угледара Донецкой народной республики и Малиновки Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
24 февраля, 16:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.02.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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