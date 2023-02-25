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В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров - РИА Новости, 25.02.2023
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В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров
В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров - РИА Новости, 25.02.2023
В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:52
2023-02-25T17:23
в мире
россия
швейцария
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус и предоставлять площадку не может."Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки", - сказала она.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на заседании СБ ООН заявил, что его страна готова в любое время собрать за столом переговоров стороны для урегулирования на Украине.
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в мире, россия, швейцария, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, оон
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, ООН
14:52 25.02.2023 (обновлено: 17:23 25.02.2023)
 
В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров

МИД отверг возможность посредничества Швейцарии по Украине из-за санкций против России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус и предоставлять площадку не может.
"Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки", - сказала она.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на заседании СБ ООН заявил, что его страна готова в любое время собрать за столом переговоров стороны для урегулирования на Украине.
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