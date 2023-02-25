https://ria.ru/20230225/shveytsariya-1854279511.html
В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров
В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров - РИА Новости, 25.02.2023
В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:52
2023-02-25T14:52
2023-02-25T17:23
в мире
россия
швейцария
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
оон
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус и предоставлять площадку не может."Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки", - сказала она.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на заседании СБ ООН заявил, что его страна готова в любое время собрать за столом переговоров стороны для урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, швейцария, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, оон
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, ООН
14:52 25.02.2023 (обновлено: 17:23 25.02.2023)
В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров
МИД отверг возможность посредничества Швейцарии по Украине из-за санкций против России