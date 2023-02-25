https://ria.ru/20230225/shveytsariya-1854279511.html

В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров

В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров - РИА Новости, 25.02.2023

В МИД заявили, что Швейцария не может предлагать площадку для переговоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:52

2023-02-25T14:52

2023-02-25T17:23

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости заявление Берна о проведении переговоров по Украине, заявила, что Швейцария утратила свой нейтральный статус и предоставлять площадку не может."Со своей стороны отметим, что Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки", - сказала она.Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис на заседании СБ ООН заявил, что его страна готова в любое время собрать за столом переговоров стороны для урегулирования на Украине.

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, швейцария, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, оон