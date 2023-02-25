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"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении - РИА Новости, 25.02.2023
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"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении
"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении - РИА Новости, 25.02.2023
"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении
Украина находится в шатком положении из-за нескольких проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы, говорится в статье Economist. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T02:25
2023-02-25T10:34
в мире
украина
сша
нато
афганистан
ирак
европа
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина находится в шатком положении из-за нескольких проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы, говорится в статье Economist.По мнению автора статьи, могущество Запада во главе с США ослабевает, а опыт американцев в Афганистане и Ираке, неудачные смены правительств, ответственность западных стран за финансовый кризис это подтверждают. По этой причине Вашингтон решил исправить ситуацию и попытаться повысить свой "авторитет" при помощи конфликта на Украине, добавил обозреватель.Таким образом, способность Запада обеспечить себе поддержку мировой общественности остается под "большим вопросом". Конфликт на Украине бросил США и Европе множество вызовов, среди которых экономические трудности, риск ядерного столкновения, упадок оборонной промышленности, отметил обозреватель. Если Запад потерпит неудачу, то платить придется, скорее всего, Украине, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854175455.html
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сша
афганистан
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в мире, украина, сша, нато, афганистан, ирак, европа
В мире, Украина, США, НАТО, Афганистан, Ирак, Европа
02:25 25.02.2023 (обновлено: 10:34 25.02.2023)
 
"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении

Economist: будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада

© AP Photo / Virginia MayoДевушка в ободке с лентами в цвет флага Украины
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина находится в шатком положении из-за нескольких проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы, говорится в статье Economist.
"Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределенным в ближайшие годы", — отметил британский журнал.
По мнению автора статьи, могущество Запада во главе с США ослабевает, а опыт американцев в Афганистане и Ираке, неудачные смены правительств, ответственность западных стран за финансовый кризис это подтверждают. По этой причине Вашингтон решил исправить ситуацию и попытаться повысить свой "авторитет" при помощи конфликта на Украине, добавил обозреватель.

"Украина подвергнет испытанию решимость Запада, его единство и даже промышленный потенциал. Конфликт поднимает три фундаментальных геополитических вопроса, в частности: какую роль Соединенные Штаты будут играть в европейской безопасности, смогут ли европейские члены НАТО взять на себя ответственность за большую часть обороны региона и что решат остальные страны мира? <...> Ответы не просто имеют решающее значение для судьбы Украины, они — показатель веры Запада в себя и собственный авторитет", — говорится в материале.

Таким образом, способность Запада обеспечить себе поддержку мировой общественности остается под "большим вопросом". Конфликт на Украине бросил США и Европе множество вызовов, среди которых экономические трудности, риск ядерного столкновения, упадок оборонной промышленности, отметил обозреватель. Если Запад потерпит неудачу, то платить придется, скорее всего, Украине, резюмировал автор статьи.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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