https://ria.ru/20230225/shatkost-1854220907.html

"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении

"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении - РИА Новости, 25.02.2023

"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении

Украина находится в шатком положении из-за нескольких проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы, говорится в статье Economist. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T02:25

2023-02-25T02:25

2023-02-25T10:34

в мире

украина

сша

нато

афганистан

ирак

европа

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина находится в шатком положении из-за нескольких проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы, говорится в статье Economist.По мнению автора статьи, могущество Запада во главе с США ослабевает, а опыт американцев в Афганистане и Ираке, неудачные смены правительств, ответственность западных стран за финансовый кризис это подтверждают. По этой причине Вашингтон решил исправить ситуацию и попытаться повысить свой "авторитет" при помощи конфликта на Украине, добавил обозреватель.Таким образом, способность Запада обеспечить себе поддержку мировой общественности остается под "большим вопросом". Конфликт на Украине бросил США и Европе множество вызовов, среди которых экономические трудности, риск ядерного столкновения, упадок оборонной промышленности, отметил обозреватель. Если Запад потерпит неудачу, то платить придется, скорее всего, Украине, резюмировал автор статьи.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230224/peregovory-1854175455.html

украина

сша

афганистан

ирак

европа

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша, нато, афганистан, ирак, европа