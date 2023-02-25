02:25 25.02.2023 (обновлено: 10:34 25.02.2023)
"Будущее висит на волоске". Украину предупредили о шатком положении
Economist: будущее Украины висит на волоске из-за затруднительного положения Запада
© AP Photo / Virginia MayoДевушка в ободке с лентами в цвет флага Украины
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка в ободке с лентами в цвет флага Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украина находится в шатком положении из-за нескольких проблем, с которыми столкнулись США и страны Европы, говорится в статье Economist.
"Будущее Украины висит на волоске и, вероятно, останется неопределенным в ближайшие годы", — отметил британский журнал.
По мнению автора статьи, могущество Запада во главе с США ослабевает, а опыт американцев в Афганистане и Ираке, неудачные смены правительств, ответственность западных стран за финансовый кризис это подтверждают. По этой причине Вашингтон решил исправить ситуацию и попытаться повысить свой "авторитет" при помощи конфликта на Украине, добавил обозреватель.
"Украина подвергнет испытанию решимость Запада, его единство и даже промышленный потенциал. Конфликт поднимает три фундаментальных геополитических вопроса, в частности: какую роль Соединенные Штаты будут играть в европейской безопасности, смогут ли европейские члены НАТО взять на себя ответственность за большую часть обороны региона и что решат остальные страны мира? <...> Ответы не просто имеют решающее значение для судьбы Украины, они — показатель веры Запада в себя и собственный авторитет", — говорится в материале.
Таким образом, способность Запада обеспечить себе поддержку мировой общественности остается под "большим вопросом". Конфликт на Украине бросил США и Европе множество вызовов, среди которых экономические трудности, риск ядерного столкновения, упадок оборонной промышленности, отметил обозреватель. Если Запад потерпит неудачу, то платить придется, скорее всего, Украине, резюмировал автор статьи.
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