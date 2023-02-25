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Отказ Запада от плана Пекина сблизил Китай и Россию, заявил эксперт - РИА Новости, 25.02.2023
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Отказ Запада от плана Пекина сблизил Китай и Россию, заявил эксперт
Отказ Запада от плана Пекина сблизил Китай и Россию, заявил эксперт - РИА Новости, 25.02.2023
Отказ Запада от плана Пекина сблизил Китай и Россию, заявил эксперт
Пекин и не ждал, что Запад поприветствует его концепцию по ситуации вокруг Украины, это еще больше сблизит Китай и Россию, считает профессор НИУ ВШЭ, МГИМО... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:59
2023-02-25T14:59
в мире
китай
россия
москва
джо байден
василий небензя
нато
оон
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пекин и не ждал, что Запад поприветствует его концепцию по ситуации вокруг Украины, это еще больше сблизит Китай и Россию, считает профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин. Президент США Джо Байден ранее заявил, что предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России. "Это не план-карта, это концепция видения Китая ситуации на Украине и вокруг нее. Двенадцать пунктов - это и есть суть китайской позиции на сегодняшний день. В этой позиции есть некий компромисс - примирить Россию с Западом, но все-таки доминирует, хотя и скрыт, антиамериканский подход. В частности, основной из пунктов - отказ от менталитета холодной войны. Он идет хедлайном", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. По его словам, Китай таким образом также выступил против блоковой политики - эксперт видит намек Китая на расширение НАТО, блоков AUKUS и QUAD. Политолог считает, что одним из основных пунктов стоит рассматривать позицию Китая против односторонних санкций, которые действуют не только против Москвы, но и вводятся против Китая. "Естественно, концепция в таком виде неприемлема, прежде всего, для Вашингтона. В Пекине тоже не идеалисты, они ожидают отрицательную реакцию Вашингтона", - отметил Лузянин, добавив, что в китайско-американских отношениях возможно дальнейшее обострение. В свою очередь, Россия и Китай пойдут на дальнейшее сближение в плане формирования большой двойки по основным геополитическим трекам, о чем будет свидетельствовать встреча на высшем уровне, считает эксперт. В пятницу на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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в мире, китай, россия, москва, джо байден, василий небензя, нато, оон
В мире, Китай, Россия, Москва, Джо Байден, Василий Небензя, НАТО, ООН
14:59 25.02.2023
 
Отказ Запада от плана Пекина сблизил Китай и Россию, заявил эксперт

Профессор Лузянин: отказ Запада от плана Пекина по Украине сблизил Китай и Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пекин и не ждал, что Запад поприветствует его концепцию по ситуации вокруг Украины, это еще больше сблизит Китай и Россию, считает профессор НИУ ВШЭ, МГИМО Сергей Лузянин.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что предложенный Китаем план урегулирования конфликта на Украине выгоден только России.
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Китай сделал ставку в украинской игре
"Это не план-карта, это концепция видения Китая ситуации на Украине и вокруг нее. Двенадцать пунктов - это и есть суть китайской позиции на сегодняшний день. В этой позиции есть некий компромисс - примирить Россию с Западом, но все-таки доминирует, хотя и скрыт, антиамериканский подход. В частности, основной из пунктов - отказ от менталитета холодной войны. Он идет хедлайном", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости.
По его словам, Китай таким образом также выступил против блоковой политики - эксперт видит намек Китая на расширение НАТО, блоков AUKUS и QUAD. Политолог считает, что одним из основных пунктов стоит рассматривать позицию Китая против односторонних санкций, которые действуют не только против Москвы, но и вводятся против Китая.
"Естественно, концепция в таком виде неприемлема, прежде всего, для Вашингтона. В Пекине тоже не идеалисты, они ожидают отрицательную реакцию Вашингтона", - отметил Лузянин, добавив, что в китайско-американских отношениях возможно дальнейшее обострение.
Китай - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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В Китае поставили Запад на место после выпадов из-за Украины
В свою очередь, Россия и Китай пойдут на дальнейшее сближение в плане формирования большой двойки по основным геополитическим трекам, о чем будет свидетельствовать встреча на высшем уровне, считает эксперт.
В пятницу на сайте МИД КНР было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Китай также выступил против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского конфликта, так как они не способствуют разрешению кризиса.
Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.
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