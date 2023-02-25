https://ria.ru/20230225/santos-1854219220.html
В США раскрыли новый обман скандально известного конгрессмена Сантоса
В США раскрыли новый обман скандально известного конгрессмена Сантоса - РИА Новости, 25.02.2023
В США раскрыли новый обман скандально известного конгрессмена Сантоса
Очередное разоблачение относительно скандально известного члена палаты представителей США республиканца Джорджа Сантоса публикует в пятницу издание Politico: по РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T01:37
2023-02-25T01:37
2023-02-25T01:45
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Очередное разоблачение относительно скандально известного члена палаты представителей США республиканца Джорджа Сантоса публикует в пятницу издание Politico: по его данным, конгрессмен уже в 2017 году приписывал себе место работы в крупном банке, пытаясь освободить под залог "друга семьи". "Джордж Сантос в 2017 году сказал неправду судье в Сиэтле о том, что он работает в банке Goldman Sachs, выступая по делу об освобождении под залог "друга семьи", который позднее признал вину по делу о махинациях с банкоматами", - пишет издание, ссылаясь на попавшие в его распоряжение аудиозаписи. "Я – подающий надежду политик, работаю в Goldman Sachs", - говорит Сантос, отвечая на вопросы судьи. Громкая история вокруг Сантоса, избравшегося в конгресс лишь в ноябре прошлого года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного депутата. Одной из них стало заявление, что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира. В свете разоблачений в отношении Сантоса были начаты сразу несколько расследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата, однако он, несмотря на призывы конгрессменов от обеих партий, не собирается отказываться от членства в палате представителей и заверяет, что не нарушал законов.
https://ria.ru/20230224/voyna-1854067416.html
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в мире, сша, сиэтл, goldman sachs
В мире, США, Сиэтл, Goldman Sachs
01:37 25.02.2023 (обновлено: 01:45 25.02.2023)
В США раскрыли новый обман скандально известного конгрессмена Сантоса
Politico: конгрессмен Сантос обманул судью о своей работе в банке в 2017 году
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости.
Очередное разоблачение относительно скандально известного члена палаты представителей США республиканца Джорджа Сантоса публикует в пятницу издание Politico
: по его данным, конгрессмен уже в 2017 году приписывал себе место работы в крупном банке, пытаясь освободить под залог "друга семьи".
"Джордж Сантос в 2017 году сказал неправду судье в Сиэтле
о том, что он работает в банке Goldman Sachs
, выступая по делу об освобождении под залог "друга семьи", который позднее признал вину по делу о махинациях с банкоматами", - пишет издание, ссылаясь на попавшие в его распоряжение аудиозаписи.
"Я – подающий надежду политик, работаю в Goldman Sachs", - говорит Сантос, отвечая на вопросы судьи.
Громкая история вокруг Сантоса, избравшегося в конгресс лишь в ноябре прошлого года, разгорелась уже в декабре, когда газета New York Times опубликовала разоблачительный материал о множестве нестыковок в биографии новоизбранного депутата. Одной из них стало заявление, что он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Компания опровергла это, а сам Сантос в свое оправдание заявил, что работал в фирме, "имевшей ограниченные партнерские отношения" с этим одним из крупнейших инвестиционных банков мира.
В свете разоблачений в отношении Сантоса были начаты сразу несколько расследований как на федеральном уровне, так и на уровне штата, однако он, несмотря на призывы конгрессменов от обеих партий, не собирается отказываться от членства в палате представителей и заверяет, что не нарушал законов.