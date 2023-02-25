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ЕС включил иранские компании в пакет санкций из-за "поставок БПЛА" России
ЕС включил иранские компании в пакет санкций из-за "поставок БПЛА" России - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС включил иранские компании в пакет санкций из-за "поставок БПЛА" России
Евросоюз в субботу обнародовал списки физлиц и компаний, которые попали в новый антироссийский санкционный пакет, включая семь иранских компаний, которые в ЕС... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T23:14
2023-02-25T23:14
2023-02-25T23:14
в мире
россия
иран
украина
хосейн амир абдоллахиан
евросоюз
sukhoi superjet
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в субботу обнародовал списки физлиц и компаний, которые попали в новый антироссийский санкционный пакет, включая семь иранских компаний, которые в ЕС считают причастными к поставкам товаров двойного назначения в Россию. В заявлении Совета ЕС указывалось, что указанные иранские компании и организации "производят военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры". В списках, в частности оказались следующие компании и организации Ирана: Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, Qods Aviation Industries, Shahed Aviation Industries. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.
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в мире, россия, иран, украина, хосейн амир абдоллахиан, евросоюз, sukhoi superjet, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Иран, Украина, Хосейн Амир Абдоллахиан, Евросоюз, Sukhoi Superjet, Санкции в отношении России
ЕС включил иранские компании в пакет санкций из-за "поставок БПЛА" России
ЕС утверждают, что попавшие под санкции семь иранских компаний связаны с поставками БПЛА