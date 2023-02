https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854342453.html

ЕС включил иранские компании в пакет санкций из-за "поставок БПЛА" России

в мире

россия

иран

украина

хосейн амир абдоллахиан

евросоюз

sukhoi superjet

санкции в отношении россии

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в субботу обнародовал списки физлиц и компаний, которые попали в новый антироссийский санкционный пакет, включая семь иранских компаний, которые в ЕС считают причастными к поставкам товаров двойного назначения в Россию. В заявлении Совета ЕС указывалось, что указанные иранские компании и организации "производят военные беспилотные летательные аппараты, которые использовались российскими военными в агрессивной войне, в том числе против гражданской инфраструктуры". В списках, в частности оказались следующие компании и организации Ирана: Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force, Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO), Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado), Paravar Pars Company, Qods Aviation Industries, Shahed Aviation Industries. Страны Запада утверждают, что Иран якобы в настоящее время поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения не раз опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявлял, что Тегеран поставлял РФ беспилотники, но за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза.

россия

иран

украина

2023

