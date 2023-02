https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854341543.html

Пригожин с сарказмом ответил на введение санкций против его медиагруппы

Пригожин с сарказмом ответил на введение санкций против его медиагруппы - РИА Новости, 25.02.2023

Пригожин с сарказмом ответил на введение санкций против его медиагруппы

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин саркастически отреагировал на вопрос о внесении в список санкций ЕС его медиагруппы "Патриот", отметив, что для него РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T23:02

2023-02-25T23:02

2023-02-25T23:02

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин саркастически отреагировал на вопрос о внесении в список санкций ЕС его медиагруппы "Патриот", отметив, что для него это большая трагедия. Ранее медиагруппа "Патриот", в которую входит РИА ФАН, была включена в десятый пакет санкций Евросоюза против России. В мотивационной части говорилось, что в ЕС считают, что медиагруппа "распространяет дезинформацию" о российской спецоперации на Украине. "Для нас это большая трагедия. Во-первых, мы должны будем прекратить прямые коммерческие отношения с крупными европейскими изданиями. В любом случае мы не сумеем отказаться от публикации нужных нам материалов в них, но будем делать это с двойной аккуратностью через наших контрагентов из The Washington Post и New York Times и, скорее всего, придется нести большие затраты, потому что обычная комиссия при взаимодействии с ними достигает 20 процентов. Конечно, это усложнит вмешательство в работу Европейской комиссии", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. Пригожин добавил, что сумеет повлиять на выборы президента США 2024 года, так как пока американские санкции на медиагруппу "Патриот" не распространяются, выборы пройдут штатно. "В случае, если и это произойдет - тогда мы, конечно же, мы подключим юристов и будем настаивать на снятии ограничений с газетой The Wall Street Journal, так как у нас с ними подписан договор, который действует до середины 2025 года", - добавил Пригожин.

