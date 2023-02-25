https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854335900.html

ЕС ввел санкции против медиагруппы "Патриот"

ЕС ввел санкции против медиагруппы "Патриот" - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС ввел санкции против медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот", в которую входит РИА ФАН, включена в десятый пакет санкций Евросоюза против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T21:51

2023-02-25T21:51

2023-02-25T21:51

россия

украина

евросоюз

патриот

санкции в отношении россии

евгений пригожин

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Медиагруппа "Патриот", в которую входит РИА ФАН, включена в десятый пакет санкций Евросоюза против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В мотивационной части сообщается, что в ЕС считают, что медиагруппа "распространяет дезинформацию" о российской спецоперации на Украине. В документе отмечено, что санкции вводятся против подразделений медиагруппы, таких как РИА ФАН, Экономика Сегодня, Политика Сегодня, Народные новости, Слово и дело и других. Ассоциированными с медиагруппой лицами в документе названы глава координационного совета Николай Столярчук и глава попечительского совета Евгений Пригожин. Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы. В отношении физических лиц, внесенных в санкционные списки, также действует такая мера как заморозка активов. Кроме того, физлицам запрещен въезд на территорию Евросоюза или транзит через страны ЕС. Согласно информации Совета ЕС, соблюдать санкционный режим должны все юрлица и физлица, находящиеся в юрисдикции ЕС.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854335205.html

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россия, украина, евросоюз, патриот, санкции в отношении россии, евгений пригожин