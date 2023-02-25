https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331652.html

Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС

Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2023

Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС

Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил РИА Новости, что относится к санкциям ЕС против него абсолютно спокойно и... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T20:52

2023-02-25T20:52

2023-02-25T21:00

евросоюз

политика

украина

кирилл вышинский

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил РИА Новости, что относится к санкциям ЕС против него абсолютно спокойно и безразлично, у него этот факт не вызвал никаких ярких эмоций.Ранее Вышинский был включен в 10-й санкционный пакет ЕС."Я отношусь к этому абсолютно спокойно и безразлично. Это не вызвало у меня никаких ярких и неярких эмоций", - сказал Вышинский.Он отметил, у него нет по этому поводу острых чувств."Понятно, что после того, как Украина создала какой-то огромный список, значит и Евросоюз какой-то список санкций введет", - заявил Вышинский.

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евросоюз, политика, украина, кирилл вышинский, россия