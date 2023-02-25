https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331652.html
Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС
Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2023
Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил РИА Новости, что относится к санкциям ЕС против него абсолютно спокойно и... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T20:52
2023-02-25T20:52
2023-02-25T21:00
евросоюз
политика
украина
кирилл вышинский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603348534_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_fa98ebdac31e817c9bbc1758218a7dd0.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил РИА Новости, что относится к санкциям ЕС против него абсолютно спокойно и безразлично, у него этот факт не вызвал никаких ярких эмоций.Ранее Вышинский был включен в 10-й санкционный пакет ЕС."Я отношусь к этому абсолютно спокойно и безразлично. Это не вызвало у меня никаких ярких и неярких эмоций", - сказал Вышинский.Он отметил, у него нет по этому поводу острых чувств."Понятно, что после того, как Украина создала какой-то огромный список, значит и Евросоюз какой-то список санкций введет", - заявил Вышинский.
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603348534_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5dd64882f2776fd27117df5f6f838c7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, политика, украина, кирилл вышинский, россия
Евросоюз, Политика, Украина, Кирилл Вышинский, Россия
20:52 25.02.2023 (обновлено: 21:00 25.02.2023)
Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС
Вышинский: включение в десятый пакет санкций не вызвало никаких ярких эмоций