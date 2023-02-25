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Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2023
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Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС
Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2023
Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил РИА Новости, что относится к санкциям ЕС против него абсолютно спокойно и... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T20:52
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евросоюз
политика
украина
кирилл вышинский
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил РИА Новости, что относится к санкциям ЕС против него абсолютно спокойно и безразлично, у него этот факт не вызвал никаких ярких эмоций.Ранее Вышинский был включен в 10-й санкционный пакет ЕС."Я отношусь к этому абсолютно спокойно и безразлично. Это не вызвало у меня никаких ярких и неярких эмоций", - сказал Вышинский.Он отметил, у него нет по этому поводу острых чувств."Понятно, что после того, как Украина создала какой-то огромный список, значит и Евросоюз какой-то список санкций введет", - заявил Вышинский.
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евросоюз, политика, украина, кирилл вышинский, россия
Евросоюз, Политика, Украина, Кирилл Вышинский, Россия
20:52 25.02.2023 (обновлено: 21:00 25.02.2023)
 
Вышинский прокомментировал введение против него санкций ЕС

Вышинский: включение в десятый пакет санкций не вызвало никаких ярких эмоций

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский заявил РИА Новости, что относится к санкциям ЕС против него абсолютно спокойно и безразлично, у него этот факт не вызвал никаких ярких эмоций.
Ранее Вышинский был включен в 10-й санкционный пакет ЕС.
"Я отношусь к этому абсолютно спокойно и безразлично. Это не вызвало у меня никаких ярких и неярких эмоций", - сказал Вышинский.
Он отметил, у него нет по этому поводу острых чувств.
"Понятно, что после того, как Украина создала какой-то огромный список, значит и Евросоюз какой-то список санкций введет", - заявил Вышинский.
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