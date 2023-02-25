https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854328403.html

ЕС включил медиагруппу "Россия сегодня" в десятый санкционный пакет

ЕС включил медиагруппу "Россия сегодня" в десятый санкционный пакет - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС включил медиагруппу "Россия сегодня" в десятый санкционный пакет

Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС, следует из официального постановления. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T20:22

2023-02-25T20:22

2023-02-25T21:34

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/98/1552579842_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_940f2f373181499c9965f1242b3887fe.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Совет Евросоюза внес медиагруппу "Россия сегодня" в список организаций, на которые распространяются санкции ЕС, следует из официального постановления.Санкции вступили в силу.В мотивационной части говорится, что медиагруппа "Россия сегодня", в которую входит Sputnik, поддерживает российское правительство, в частности, действия, "которые нарушают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины".В постановлении также перечисляются ассоциированные с медиагруппой организации и СМИ: РИА Новости, Sputnik, ria.ru, ПРАЙМ, inoSMI, TOK/KOT, Baltnews, Украина.ру, Social Navigator, the Arctic, Радио Sputnik."Россия Сегодня" является медиагруппой, связанной с российским правительством. Она финансируется из федерального бюджета РФ. Посредством аффилированного медиа Sputnik "Россия Сегодня" распространяет пропаганду и проправительственную дезинформацию по агрессивной войне, которую Россия ведет против Украины", - говорится в документе.Также в документе указывается, что медиагруппа "распространяла информацию об ответственности западных стран, наложивших санкции на РФ за продовольственный кризис в Африке.".Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы. Согласно информации Совета ЕС, соблюдать санкционный режим должны все юрлица и физлица, находящиеся в юрисдикции ЕС.Евросоюз последовательно вводит санкции и запрещает вещание российских СМИ, объясняя это якобы стремлением защитить жителей ЕС от "пропаганды Кремля".Так, второго марта прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента RT и Sputnik на фоне начала российской специальной операции на Украине. В частности, под запрет попали RT - Russia Today English, RT - Russia Today UK, RT - Russia Today Germany, RT - Russia Today France и RT - Russia Today Spanish, а также Sputnik.Также ЕС приостановил вещание на своей территории трех государственных российских телеканалов: Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный.Позже в рамках уже девятого санкционного пакета под запрет попали НТВ/НТВ "Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первый канал, медиаорганизации: учредитель RT АНО "ТВ Новости", а также медиахолдинг "Национальная Медиа Группа" и ВГТРК.В десятый пакет также добавили ресурсы RT и Sputnik на арабском языке, которые до недавнего времени оставались доступными на территории ЕС.Санкции против российских СМИ носят всеобъемлющий характер. Они запрещают все способы распространения информации: теле и радиовещание в странах ЕС, в том числе спутниковое, кабельное и интернет-вещание, платформы, интернет-сайты и приложения.При этом, в соответствии с Хартией Европейского союза по правам человека, ограничительные меры не должны мешать сотрудникам этих СМИ осуществлять журналистскую деятельность на территории Евросоюза.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html

https://ria.ru/20230225/vyshinskiy-1854330661.html

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854295140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, санкции в отношении россии