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Зеленского не устроили новые санкции против России

Зеленского не устроили новые санкции против России - РИА Новости, 25.02.2023

Зеленского не устроили новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере раскритиковал принятый ЕС десятый пакет антироссийских санкций как слишком слабый. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:28

2023-02-25T16:28

2023-02-25T23:59

россия

украина

владимир зеленский

жозеп боррель

владимир путин

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

еврокомиссия

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в своем твиттере раскритиковал принятый ЕС десятый пакет антироссийских санкций как слишком слабый."Ожидаем решительных шагов против "Росатома" и российской атомной промышленности, увеличения давления на армию и банковский сектор", — написал Зеленский.Украинский лидер уже не впервые выражает недовольство недостаточно ощутимыми, по его мнению, санкциями в отношении России. После принятия ЕС девятого пакета санкций Зеленский также заявлял о необходимости "усиливать давление".Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами — членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

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россия, украина, владимир зеленский, жозеп боррель, владимир путин, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", еврокомиссия, москва, в мире, санкции в отношении россии