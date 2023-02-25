https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854277073.html
ЕС запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа
ЕС запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа
Совет ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, говорится в его заявлении. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:32
2023-02-25T14:32
2023-02-25T16:00
специальная военная операция на украине
экономика
россия
европа
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Совет ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, говорится в его заявлении. "Совет ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, за исключением части объектов СПГ, чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС и избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком", - говорится в публикации. Новые европейские санкции также включают меры по облегчению вывода инвестиций из России операторами ЕС.РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и шантажа, все эти обвинения со стороны Запада она называла голословными. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, европа, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Европа, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
14:32 25.02.2023 (обновлено: 16:00 25.02.2023)
ЕС запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа
ЕС запретил предоставление мощностей для хранения газа гражданам России
БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости.
Совет ЕС в рамках 10-го пакета санкций ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, говорится в его заявлении
.
"Совет ввел запрет на предоставление мощностей для хранения газа гражданам России, за исключением части объектов СПГ, чтобы защитить безопасность поставок газа в ЕС и избежать использования Россией своих поставок газа в качестве оружия и рисков манипулирования рынком", - говорится в публикации.
Новые европейские санкции также включают меры по облегчению вывода инвестиций из России операторами ЕС.
РФ не раз заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и шантажа, все эти обвинения со стороны Запада она называла голословными.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.