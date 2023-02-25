https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854275806.html

Россиянам запретили руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе

Россиянам запретили руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе - РИА Новости, 25.02.2023

Россиянам запретили руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе

Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций запретил гражданам России занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, говорится в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:28

2023-02-25T14:28

2023-02-25T14:29

специальная военная операция на украине

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций запретил гражданам России занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, говорится в заявлении Совета ЕС. "Сегодняшнее решение ограничивает возможность для граждан России занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктурных предприятий и организаций ЕС, поскольку влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам", - говорится в документе. Эта мера ограничит присутствие российских граждан в руководстве энергетических компаний, в частности, газовых, нефтяных и электроэнергетических, а также транспортных компаний, начиная от железнодорожных, заканчивая судоходными. Ранее ЕС запретил гражданам Евросоюза занимать руководящие посты в российских государственных компаниях или компаниях с государственным контролем.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, экономика