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Россиянам запретили руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе
Россиянам запретили руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе - РИА Новости, 25.02.2023
Россиянам запретили руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе
Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций запретил гражданам России занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, говорится в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:28
2023-02-25T14:28
2023-02-25T14:29
специальная военная операция на украине
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций запретил гражданам России занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, говорится в заявлении Совета ЕС. "Сегодняшнее решение ограничивает возможность для граждан России занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктурных предприятий и организаций ЕС, поскольку влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам", - говорится в документе. Эта мера ограничит присутствие российских граждан в руководстве энергетических компаний, в частности, газовых, нефтяных и электроэнергетических, а также транспортных компаний, начиная от железнодорожных, заканчивая судоходными. Ранее ЕС запретил гражданам Евросоюза занимать руководящие посты в российских государственных компаниях или компаниях с государственным контролем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, Экономика
14:28 25.02.2023 (обновлено: 14:29 25.02.2023)
Россиянам запретили руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе
ЕС запретил гражданам РФ руководить стратегическими компаниями в Евросоюзе
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости.
Евросоюз в рамках 10-го пакета санкций запретил гражданам России занимать руководящие посты на стратегических предприятиях в государствах союза, говорится в заявлении
Совета ЕС.
"Сегодняшнее решение ограничивает возможность для граждан России занимать какие-либо должности в руководящих органах критически важных инфраструктурных предприятий и организаций ЕС, поскольку влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам", - говорится в документе.
Эта мера ограничит присутствие российских граждан в руководстве энергетических компаний, в частности, газовых, нефтяных и электроэнергетических, а также транспортных компаний, начиная от железнодорожных, заканчивая судоходными.
Ранее ЕС запретил гражданам Евросоюза занимать руководящие посты в российских государственных компаниях или компаниях с государственным контролем.