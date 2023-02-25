https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854274824.html

ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров двойного назначения

ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров двойного назначения - РИА Новости, 25.02.2023

ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров двойного назначения

Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:23

2023-02-25T14:23

2023-02-25T14:29

специальная военная операция на украине

россия

евросоюз

санкции

экономика

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет (ЕС) принял решение запретить транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения, чтобы избежать обхода (санкций)", - говорится в публикации.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, санкции, экономика