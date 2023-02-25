https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854274824.html
ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров двойного назначения
ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров двойного назначения - РИА Новости, 25.02.2023
ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров двойного назначения
Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:23
2023-02-25T14:23
2023-02-25T14:29
специальная военная операция на украине
россия
евросоюз
санкции
экономика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Евросоюз в рамках нового, десятого пакета санкций против России запретил транзит через РФ европейских товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода санкций, говорится в заявлении Совета ЕС. "Совет (ЕС) принял решение запретить транзит через Россию экспортируемых из ЕС товаров и технологий двойного назначения, чтобы избежать обхода (санкций)", - говорится в публикации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евросоюз, Санкции, Экономика
14:23 25.02.2023 (обновлено: 14:29 25.02.2023)
ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров двойного назначения
ЕС запретил транзит через Россию европейских товаров и технологий двойного назначения