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В десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант, заявил Боррель - РИА Новости, 25.02.2023
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В десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант, заявил Боррель
В десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант, заявил Боррель - РИА Новости, 25.02.2023
В десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в согласованный накануне постпредами стран Евросоюза 10-й пакет санкций против России войдут 121 физлицо и... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:21
2023-02-25T14:21
россия
в мире
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в согласованный накануне постпредами стран Евросоюза 10-й пакет санкций против России войдут 121 физлицо и организация. Десятый пакет санкций ЕС был согласован поздно вечером 24 февраля из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом. "Десятый пакет санкций согласован: добавлены 121 физлицо и организация, новые значительные экспортно-импортные ограничения, запрет российских пропагандистских СМИ", - написал Боррель в Twitter. Он добавил, что в список включены фигуранты, которых в ЕС считают причастными к якобы "депортации и принудительному усыновлению по меньшей мере шести тысяч украинских детей". Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он, как ожидается, затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно более ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854256602.html
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россия, в мире, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
14:21 25.02.2023
 
В десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Боррель: в десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС во время саммита в Брюсселе
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС во время саммита в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в согласованный накануне постпредами стран Евросоюза 10-й пакет санкций против России войдут 121 физлицо и организация.
Десятый пакет санкций ЕС был согласован поздно вечером 24 февраля из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
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"Десятый пакет санкций согласован: добавлены 121 физлицо и организация, новые значительные экспортно-импортные ограничения, запрет российских пропагандистских СМИ", - написал Боррель в Twitter.
Он добавил, что в список включены фигуранты, которых в ЕС считают причастными к якобы "депортации и принудительному усыновлению по меньшей мере шести тысяч украинских детей".
Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он, как ожидается, затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно более ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.
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