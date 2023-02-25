https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854273804.html

В десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант, заявил Боррель

В десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант, заявил Боррель - РИА Новости, 25.02.2023

В десятый пакет антироссийских санкций войдет 121 фигурант, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в согласованный накануне постпредами стран Евросоюза 10-й пакет санкций против России войдут 121 физлицо и... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:21

2023-02-25T14:21

2023-02-25T14:21

россия

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жозеп боррель

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еврокомиссия

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в согласованный накануне постпредами стран Евросоюза 10-й пакет санкций против России войдут 121 физлицо и организация. Десятый пакет санкций ЕС был согласован поздно вечером 24 февраля из-за наличия множества разногласий между государствами-членами Евросоюза, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом. "Десятый пакет санкций согласован: добавлены 121 физлицо и организация, новые значительные экспортно-импортные ограничения, запрет российских пропагандистских СМИ", - написал Боррель в Twitter. Он добавил, что в список включены фигуранты, которых в ЕС считают причастными к якобы "депортации и принудительному усыновлению по меньшей мере шести тысяч украинских детей". Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он, как ожидается, затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно более ста физлиц и организаций, включая политиков, силовиков, представителей медиа.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854256602.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, в мире, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии