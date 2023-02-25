https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854271047.html

Совет ЕС опубликовал заявление по десятому пакету санкций против России

Совет ЕС опубликовал заявление по десятому пакету санкций против России - РИА Новости, 25.02.2023

Совет ЕС опубликовал заявление по десятому пакету санкций против России

Евросоюз включил в десятый пакет антироссийских санкций новые импортно-экспортные ограничения и запрет на работу СМИ, следует из заявления Совета ЕС. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:06

2023-02-25T14:06

2023-02-25T15:09

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Евросоюз включил в десятый пакет антироссийских санкций новые импортно-экспортные ограничения и запрет на работу СМИ, следует из заявления Совета ЕС.Дополнительные ограничения вводятся также в отношении синтетического каучука и асфальта — как считают в Евросоюзе, импорт этих товаров приносит России значительный доход. Кроме того, во избежание обхода санкций запрещается транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения.Всего в санкционный список включат 96 предприятий и организаций. Впервые в него попадут семь иранских компаний — в вину им ставится производство дронов, которые применяются в ходе военной спецоперации на Украине. По сведениям СМИ, под ограничения могут попасть Oje Parvaz Mado Nafar, Paravar Pars, Qods Aviation Industries и Shahed Aviation Industries.Помимо этого, Евросоюз запретил предоставлять россиянам мощности для хранения газа.Под санкциями оказались два российских СМИ — RT Arabic и Sputnik Arabic. Как утверждается в релизе, их лицензии приостанавливаются из-за того, что эти каналы якобы использовались для "непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде".Еще одна мера — запрет для граждан России занимать руководящие посты на стратегических предприятиях ЕС. Речь идет главным образом о газовых, нефтяных и электроэнергетических компаниях, а также транспортных — от железнодорожных до судоходных. В Евросоюзе опасаются, что "влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и в конечном итоге представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам".Санкционный список пополнят также три российских банка. В заявлении они не называются, но ранее сообщалось, что это могут быть Альфа-банк, Росбанк и банк "Тинькофф".Кто попал под персональные санкции, пока неизвестно — списки опубликуют позже в официальном журнале Евросоюза. В заявлении отмечается только, что ЕС ввел дополнительные обязательства по предоставлению отчетности о средствах и экономических ресурсах, принадлежащих подсанкционным физлицам, и о замороженных активах российского Центробанка.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Сейчас в санкционном списке значатся 1386 человек и 171 организация.Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230224/poshlina-1854162163.html

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в мире, россия, евросоюз, санкции