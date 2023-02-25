https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854213884.html

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 25.02.2023

Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

Страны Евросоюза одобрили десятый пакет антироссийских санкций, сообщается в Twitter представительства председательствующей в Совете ЕС Швеции. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T00:11

2023-02-25T00:11

2023-02-25T10:30

россия

швеция

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза одобрили десятый пакет антироссийских санкций, сообщается в Twitter представительства председательствующей в Совете ЕС Швеции.До этого участники блока не могли договориться о новых ограничениях в течение нескольких дней.По информации агентства Блумберг, официальное одобрение этих рестрикций состоится только сегодня утром.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Они подразумевают финансовые и торговые, а также индивидуальные ограничения. Сейчас в санкционном списке 1386 человек и 171 организация. В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20230221/ukraina-1853207020.html

россия

швеция

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россия, швеция, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика