00:11 25.02.2023 (обновлено: 10:30 25.02.2023)
Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России
Представительство Швеции в ЕС: Евросоюз согласовал десятый пакет санкций против России
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Страны Евросоюза одобрили десятый пакет антироссийских санкций, сообщается в Twitter представительства председательствующей в Совете ЕС Швеции.
До этого участники блока не могли договориться о новых ограничениях в течение нескольких дней.
"Сегодня ЕС одобрил десятый пакет российских санкций. Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией в войне, меры против российской дезинформации", — заявили в ведомстве.
По информации агентства Блумберг, официальное одобрение этих рестрикций состоится только сегодня утром.
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С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против Москвы. Они подразумевают финансовые и торговые, а также индивидуальные ограничения. Сейчас в санкционном списке 1386 человек и 171 организация.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.