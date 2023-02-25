Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики
Председатель партия "Шор" Таубер призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости. Председатель парламентской фракции оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер призвала в субботу руководство страны отказаться от военной риторики и попыток нагнетания ситуации в республике.
Свое выступление политик сняла на видео на фоне главного православного храма страны "Рождение господа".
"Требуем от президента Майи Санду, премьера Дорина Речана и всех остальных представителей власти прекратить нагнетать ситуацию, откажитесь от резких милитаристских заявлений. Молдавии нужен мир. Люди хотят мира, спокойствия и молят об этом Бога", - заявила Таубер в ходе видеообращения.
Политик также призвала руководство страны "решительно осудить любые заявления или намерения извне относительно военной интервенции в Приднестровье".
В ночь на четверг ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако в пятницу днем минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.
Ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности. Также Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии.