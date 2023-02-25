https://ria.ru/20230225/ritorika-1854296868.html

Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики

Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики - РИА Новости, 25.02.2023

Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики

Председатель парламентской фракции оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер призвала в субботу руководство страны отказаться от военной риторики и... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:38

2023-02-25T16:38

2023-02-25T16:38

в мире

молдавия

украина

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майя санду

марина таубер

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нато

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КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости. Председатель парламентской фракции оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер призвала в субботу руководство страны отказаться от военной риторики и попыток нагнетания ситуации в республике. Свое выступление политик сняла на видео на фоне главного православного храма страны "Рождение господа". "Требуем от президента Майи Санду, премьера Дорина Речана и всех остальных представителей власти прекратить нагнетать ситуацию, откажитесь от резких милитаристских заявлений. Молдавии нужен мир. Люди хотят мира, спокойствия и молят об этом Бога", - заявила Таубер в ходе видеообращения. Политик также призвала руководство страны "решительно осудить любые заявления или намерения извне относительно военной интервенции в Приднестровье". В ночь на четверг ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако в пятницу днем минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины. Ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности. Также Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии.

https://ria.ru/20230225/miting-1854272814.html

https://ria.ru/20230224/situatsiya-1854187941.html

молдавия

украина

мюнхен

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в мире, молдавия, украина, мюнхен, майя санду, марина таубер, владимир зеленский, нато, европейский совет