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Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики - РИА Новости, 25.02.2023
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Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики
Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики - РИА Новости, 25.02.2023
Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики
Председатель парламентской фракции оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер призвала в субботу руководство страны отказаться от военной риторики и... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:38
2023-02-25T16:38
в мире
молдавия
украина
мюнхен
майя санду
марина таубер
владимир зеленский
нато
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КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости. Председатель парламентской фракции оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер призвала в субботу руководство страны отказаться от военной риторики и попыток нагнетания ситуации в республике. Свое выступление политик сняла на видео на фоне главного православного храма страны "Рождение господа". "Требуем от президента Майи Санду, премьера Дорина Речана и всех остальных представителей власти прекратить нагнетать ситуацию, откажитесь от резких милитаристских заявлений. Молдавии нужен мир. Люди хотят мира, спокойствия и молят об этом Бога", - заявила Таубер в ходе видеообращения. Политик также призвала руководство страны "решительно осудить любые заявления или намерения извне относительно военной интервенции в Приднестровье". В ночь на четверг ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако в пятницу днем минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины. Ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности. Также Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии.
https://ria.ru/20230225/miting-1854272814.html
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в мире, молдавия, украина, мюнхен, майя санду, марина таубер, владимир зеленский, нато, европейский совет
В мире, Молдавия, Украина, Мюнхен, Майя Санду, Марина Таубер, Владимир Зеленский, НАТО, Европейский совет
16:38 25.02.2023
 
Партия "Шор" призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики

Председатель партия "Шор" Таубер призвала власти Молдавии отказаться от военной риторики

© Sputnik / Дмитрий Осматеско / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Шор" Марина Таубер
Председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 25 фев – РИА Новости. Председатель парламентской фракции оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер призвала в субботу руководство страны отказаться от военной риторики и попыток нагнетания ситуации в республике.
Свое выступление политик сняла на видео на фоне главного православного храма страны "Рождение господа".
Акция оппозиции За мир в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 14:15
В Кишиневе прошел митинг с призывом сохранить мир в Молдавии
"Требуем от президента Майи Санду, премьера Дорина Речана и всех остальных представителей власти прекратить нагнетать ситуацию, откажитесь от резких милитаристских заявлений. Молдавии нужен мир. Люди хотят мира, спокойствия и молят об этом Бога", - заявила Таубер в ходе видеообращения.
Политик также призвала руководство страны "решительно осудить любые заявления или намерения извне относительно военной интервенции в Приднестровье".
В ночь на четверг ряд СМИ сообщали о нагнетании ситуации на приднестровском участке молдавско-украинской границы, где якобы сосредоточились украинские войска. Официальные власти Молдавии не выступили в тот день с заявлениями и разъяснениями, однако в пятницу днем минобороны республики сообщило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья со стороны Украины.
Ранее президент Молдавии Майя Санду, выступая на конференции в Мюнхене, выразила сожаление, что правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) не хватает поддержки жителей для получения согласия на вступления страны в НАТО. Санду призвала страны запада помочь Молдавии вооружением для укрепления безопасности. Также Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент страны ужесточить законодательство в сфере безопасности. До этого Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что украинская разведка ранее перехватила якобы "план РФ" по "разрушению демократического порядка" в Молдавии.
Участники антиправительственного митинга в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 20:04
Жители Молдавии обвинили действующую власть в сложной ситуации в стране
 
В миреМолдавияУкраинаМюнхенМайя СандуМарина ТауберВладимир ЗеленскийНАТОЕвропейский совет
 
 
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