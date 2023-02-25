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В Смоленске мать до смерти избила плакавшего младенца - РИА Новости, 25.02.2023
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В Смоленске мать до смерти избила плакавшего младенца
В Смоленске мать до смерти избила плакавшего младенца - РИА Новости, 25.02.2023
В Смоленске мать до смерти избила плакавшего младенца
Пьяная мать до смерти избила плакавшего трехмесячного сына в Смоленске, младенец умер от травматического отека мозга, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:54
2023-02-25T11:54
происшествия
смоленск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пьяная мать до смерти избила плакавшего трехмесячного сына в Смоленске, младенец умер от травматического отека мозга, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК России. "По факту смерти трехмесячного ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. Вечером 23 февраля пьяная 20-летняя девушка несколько раз ударила своего трехмесячного сына из-за плача, после чего заметила, что младенец плохо себя чувствует и вызвала скорую помощь. По прибытию врачей ребенок умер от травматического отёка головного мозга, установило следствие. "Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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смоленск
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происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Смоленск, Следственный комитет России (СК РФ)
11:54 25.02.2023
 
В Смоленске мать до смерти избила плакавшего младенца

Пьяная мать до смерти избила плакавшего трехмесячного сына в Смоленске

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пьяная мать до смерти избила плакавшего трехмесячного сына в Смоленске, младенец умер от травматического отека мозга, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК России.
"По факту смерти трехмесячного ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.
Вечером 23 февраля пьяная 20-летняя девушка несколько раз ударила своего трехмесячного сына из-за плача, после чего заметила, что младенец плохо себя чувствует и вызвала скорую помощь. По прибытию врачей ребенок умер от травматического отёка головного мозга, установило следствие.
"Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.
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ПроисшествияСмоленскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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