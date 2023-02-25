https://ria.ru/20230225/rebenok-1854252761.html

В Смоленске мать до смерти избила плакавшего младенца

В Смоленске мать до смерти избила плакавшего младенца - РИА Новости, 25.02.2023

В Смоленске мать до смерти избила плакавшего младенца

Пьяная мать до смерти избила плакавшего трехмесячного сына в Смоленске, младенец умер от травматического отека мозга, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:54

2023-02-25T11:54

2023-02-25T11:54

происшествия

смоленск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пьяная мать до смерти избила плакавшего трехмесячного сына в Смоленске, младенец умер от травматического отека мозга, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СК России. "По факту смерти трехмесячного ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении. Вечером 23 февраля пьяная 20-летняя девушка несколько раз ударила своего трехмесячного сына из-за плача, после чего заметила, что младенец плохо себя чувствует и вызвала скорую помощь. По прибытию врачей ребенок умер от травматического отёка головного мозга, установило следствие. "Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210806/ubiystvo-1744641611.html

смоленск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленск, следственный комитет россии (ск рф)