https://ria.ru/20230225/razminirovanie-1854329786.html

Пушилин рассказал о разминировании на заводе Ильича в Мариуполе

Пушилин рассказал о разминировании на заводе Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 25.02.2023

Пушилин рассказал о разминировании на заводе Ильича в Мариуполе

Разминирование на металлургическом заводе Ильича в Мариуполе еще продолжается, однако в перспективе он будет восстановлен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T20:26

2023-02-25T20:26

2023-02-25T20:26

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

денис пушилин

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Разминирование на металлургическом заводе Ильича в Мариуполе еще продолжается, однако в перспективе он будет восстановлен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Тем не менее, завод будет восстановлен, добавил он. "(Завод) Ильича был построен с учетом розы ветров, его можно восстанавливать. Опять же по российским стандартам: то есть и очистные сооружения совершенно другого уровня. Здесь я не вижу никаких (препятствий). Просто не так быстро его восстановить в полном объеме, как хотелось бы, потому что это целый город – завод "Ильича". Тем не менее, это в планах стоит", - заверил Пушилин.

https://ria.ru/20230224/razminirovanie-1854208725.html

мариуполь

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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия