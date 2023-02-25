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Пушилин рассказал о разминировании на заводе Ильича в Мариуполе
Пушилин рассказал о разминировании на заводе Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 25.02.2023
Пушилин рассказал о разминировании на заводе Ильича в Мариуполе
Разминирование на металлургическом заводе Ильича в Мариуполе еще продолжается, однако в перспективе он будет восстановлен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T20:26
2023-02-25T20:26
2023-02-25T20:26
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Разминирование на металлургическом заводе Ильича в Мариуполе еще продолжается, однако в перспективе он будет восстановлен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Тем не менее, завод будет восстановлен, добавил он. "(Завод) Ильича был построен с учетом розы ветров, его можно восстанавливать. Опять же по российским стандартам: то есть и очистные сооружения совершенно другого уровня. Здесь я не вижу никаких (препятствий). Просто не так быстро его восстановить в полном объеме, как хотелось бы, потому что это целый город – завод "Ильича". Тем не менее, это в планах стоит", - заверил Пушилин.
https://ria.ru/20230224/razminirovanie-1854208725.html
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мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Происшествия
Пушилин рассказал о разминировании на заводе Ильича в Мариуполе
Врио главы ДНР Пушилин: продолжается разминирование на заводе Ильича в Мариуполе