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В центре Москвы загорелось общежитие - РИА Новости, 25.02.2023
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В центре Москвы загорелось общежитие
В центре Москвы загорелось общежитие - РИА Новости, 25.02.2023
В центре Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии в Гороховском переулке в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T20:24
2023-02-25T20:24
происшествия
москва
коммерческая недвижимость
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Гороховском переулке в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в Гороховском переулке, 4 в Москве поступило в 19.29. "Происходило возгорание на пятом этаже 16-этажного общежития. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 19.50 пожар локализован, а в 19.56 ликвидирован", - рассказали в главке. Согласно открытым данным, по адресу Гороховский переулок, дом 4 располагается Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК). В ведомстве добавили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 52 человека.
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происшествия, москва, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
Происшествия, Москва, Коммерческая недвижимость, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
20:24 25.02.2023
 
В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии в Гороховском переулке в центре Москвы

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Гороховском переулке в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
По данным ведомства, сообщение о пожаре в Гороховском переулке, 4 в Москве поступило в 19.29.
"Происходило возгорание на пятом этаже 16-этажного общежития. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 19.50 пожар локализован, а в 19.56 ликвидирован", - рассказали в главке.
Согласно открытым данным, по адресу Гороховский переулок, дом 4 располагается Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК).
В ведомстве добавили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 52 человека.
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ПроисшествияМоскваКоммерческая недвижимостьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)
 
 
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