https://ria.ru/20230225/pozhar-1854328866.html

В центре Москвы загорелось общежитие

В центре Москвы загорелось общежитие - РИА Новости, 25.02.2023

В центре Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии в Гороховском переулке в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T20:24

2023-02-25T20:24

2023-02-25T20:24

происшествия

москва

коммерческая недвижимость

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пожар произошел в общежитии в Гороховском переулке в центре Москвы, возгорание ликвидировано, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По данным ведомства, сообщение о пожаре в Гороховском переулке, 4 в Москве поступило в 19.29. "Происходило возгорание на пятом этаже 16-этажного общежития. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 19.50 пожар локализован, а в 19.56 ликвидирован", - рассказали в главке. Согласно открытым данным, по адресу Гороховский переулок, дом 4 располагается Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК). В ведомстве добавили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 52 человека.

https://ria.ru/20221118/pozhary-1832403277.html

москва

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происшествия, москва, коммерческая недвижимость, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)