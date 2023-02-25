https://ria.ru/20230225/pozhar-1854315447.html
Власти Киева сообщили о локализации пожара
Власти Киева сообщили о локализации пожара - РИА Новости, 25.02.2023
Власти Киева сообщили о локализации пожара
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пожар на предприятии в Киеве локализован, продолжаются работы по его тушению. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T18:35
2023-02-25T18:35
2023-02-25T18:35
в мире
киев
подольский район
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854298097_0:569:960:1109_1920x0_80_0_0_1e3bb5a26c4f72933835c0bac55b1dc8.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пожар на предприятии в Киеве локализован, продолжаются работы по его тушению. Ранее Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве. По его словам, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров. В киевской городской военной администрации уточнили, что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции. "Пожар в Подольском районе локализован. Спасатели продолжают работы по тушению", - написал он в своем телеграм-канале.
киев
подольский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854298097_0:528:960:1248_1920x0_80_0_0_8964e5b55be762dc3ca92ec8691e5afc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, подольский район, виталий кличко
В мире, Киев, Подольский район, Виталий Кличко
Власти Киева сообщили о локализации пожара
Мэр Кличко: пожар на предприятии в Киеве локализован, работы по тушению продолжаются