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Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 25.02.2023
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Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов"
Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 25.02.2023
Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов"
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что площадь пожара на предприятии в Киеве составляет около 2 тысяч квадратных метров. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:00
2023-02-25T17:00
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что площадь пожара на предприятии в Киеве составляет около 2 тысяч квадратных метров. Ранее Кличко сообщил о пожаре на предприятии в столице. "Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Горит площадь около 2000 квадратных метров", - написал он в своем телеграм-канале. Также Кличко отметил, что в локализации пожара задействованы 19 единиц техники и около 90 спасателей. В киевской городской военной администрации уточнили, что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции. "Информация по поводу пострадавших отсутствует. Данные уточняются", - говорится в сообщении военной горадминистрации.
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в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
17:00 25.02.2023
 
Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов"

Мэр Кличко: площадь пожара на предприятии в Киеве составляет две тысячи квадратных метров

© фото очевидцаПожар в Подольском районе Киева
Пожар в Подольском районе Киева
© фото очевидца
Пожар в Подольском районе Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что площадь пожара на предприятии в Киеве составляет около 2 тысяч квадратных метров.
Ранее Кличко сообщил о пожаре на предприятии в столице.
"Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Горит площадь около 2000 квадратных метров", - написал он в своем телеграм-канале. Также Кличко отметил, что в локализации пожара задействованы 19 единиц техники и около 90 спасателей.
В киевской городской военной администрации уточнили, что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции. "Информация по поводу пострадавших отсутствует. Данные уточняются", - говорится в сообщении военной горадминистрации.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 16:45
В Киеве в одном из торговых центров вспыхнул пожар
 
В миреКиевВиталий Кличко
 
 
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