https://ria.ru/20230225/pozhar-1854300008.html
Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов"
Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов" - РИА Новости, 25.02.2023
Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов"
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что площадь пожара на предприятии в Киеве составляет около 2 тысяч квадратных метров. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:00
2023-02-25T17:00
2023-02-25T17:00
в мире
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что площадь пожара на предприятии в Киеве составляет около 2 тысяч квадратных метров. Ранее Кличко сообщил о пожаре на предприятии в столице. "Возгорание произошло в металлическом складском помещении на территории одного из предприятий. Горит площадь около 2000 квадратных метров", - написал он в своем телеграм-канале. Также Кличко отметил, что в локализации пожара задействованы 19 единиц техники и около 90 спасателей. В киевской городской военной администрации уточнили, что пожар произошел на складе лакокрасочной продукции. "Информация по поводу пострадавших отсутствует. Данные уточняются", - говорится в сообщении военной горадминистрации.
https://ria.ru/20230125/pozhar-1847382596.html
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в мире, киев, виталий кличко
В мире, Киев, Виталий Кличко
Кличко заявил, что площадь пожара в Киеве составляет две тысячи "квадратов"
Мэр Кличко: площадь пожара на предприятии в Киеве составляет две тысячи квадратных метров