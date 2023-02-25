https://ria.ru/20230225/pogoda-1854307731.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье - РИА Новости, 25.02.2023

Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье

Вечером субботы и в воскресенье в Москве ожидаются снег и гололедица, городские службы проводят регламентные работы, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:42

2023-02-25T17:42

2023-02-25T17:43

общество

москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вечером субботы и в воскресенье в Москве ожидаются снег и гололедица, городские службы проводят регламентные работы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Кроме того, автомобилистов попросили быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230223/vesna-1853992167.html

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общество, москва