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Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье - РИА Новости, 25.02.2023
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье - РИА Новости, 25.02.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье
Вечером субботы и в воскресенье в Москве ожидаются снег и гололедица, городские службы проводят регламентные работы, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:42
2023-02-25T17:43
общество
москва
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вечером субботы и в воскресенье в Москве ожидаются снег и гололедица, городские службы проводят регламентные работы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Кроме того, автомобилистов попросили быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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общество, москва
Общество, Москва
17:42 25.02.2023 (обновлено: 17:43 25.02.2023)
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье

Власти предупредили москвичей об мокром снеге, дожде и гололедице в воскресенье

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМорозы в Москве
Морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Морозы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вечером субботы и в воскресенье в Москве ожидаются снег и гололедица, городские службы проводят регламентные работы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Кроме того, автомобилистов попросили быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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