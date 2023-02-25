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Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье - РИА Новости, 25.02.2023
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье
Вечером субботы и в воскресенье в Москве ожидаются снег и гололедица, городские службы проводят регламентные работы, сообщили в телеграм-канале столичного... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:42
2023-02-25T17:42
2023-02-25T17:43
общество
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вечером субботы и в воскресенье в Москве ожидаются снег и гололедица, городские службы проводят регламентные работы, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении. Кроме того, автомобилистов попросили быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.
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общество, москва
17:42 25.02.2023 (обновлено: 17:43 25.02.2023)
Москвичей предупредили об ухудшении погоды с субботы на воскресенье
Власти предупредили москвичей об мокром снеге, дожде и гололедице в воскресенье
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Вечером субботы и в воскресенье в Москве ожидаются снег и гололедица, городские службы проводят регламентные работы, сообщили в телеграм-канале
столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, до конца суток 25 февраля и в первой половине дня 26 февраля в столице ожидаются снег, мокрый снег, дождь. Погодные условия могут способствовать образованию гололедицы. Городские службы проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - говорится в сообщении.
Кроме того, автомобилистов попросили быть предельно внимательными в непогоду, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
"Возможен сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", - добавили в сообщении.