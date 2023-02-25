https://ria.ru/20230225/pogoda-1854238314.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.02.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная погода, небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дождь и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:02

2023-02-25T10:02

2023-02-25T10:02

общество

москва

михаил леус

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дождь и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый центр циклона, который в середине дня выйдет на территорию Белоруссии. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), центр "фобос"