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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.02.2023
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Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 25.02.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная погода, небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дождь и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:02
2023-02-25T10:02
общество
москва
михаил леус
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дождь и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый центр циклона, который в середине дня выйдет на территорию Белоруссии. Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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общество, москва, михаил леус, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
10:02 25.02.2023
 
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: мокрый снег с дождем и до трех градусов тепла ожидается в Москве в субботу

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМужчина идет по Крымскому мосту в Москве
Мужчина идет по Крымскому мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Мужчина идет по Крымскому мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Облачная погода, небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дождь и до плюс 3 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что в субботу погоду в столице будет формировать теплый центр циклона, который в середине дня выйдет на территорию Белоруссии.
"Ожидается облачная погода, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами дожди. Температура воздуха заметно выше нормы: плюс 1-3 градусов максимальные показания термометров в Москве, минус 1-плюс 4 градусов в Подмосковье", - рассказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 733 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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ОбществоМоскваМихаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"
 
 
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