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Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье - РИА Новости, 25.02.2023
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Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье
Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье - РИА Новости, 25.02.2023
Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье
Температура в Центральной России в воскресенье поднимется до плюс 2-3 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T06:39
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общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Температура в Центральной России в воскресенье поднимется до плюс 2-3 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такой температурный фон характерен для первых дней апреля. "Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя", — добавил синоптик.
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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
06:39 25.02.2023 (обновлено: 07:09 25.02.2023)
 
Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье

Вильфанд: температура в Центральной России в воскресенье поднимется до плюс трех градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛюди на Москворецкой набережной в Москве
Люди на Москворецкой набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Люди на Москворецкой набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Температура в Центральной России в воскресенье поднимется до плюс 2-3 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В ночь на воскресенье температура положительная, в Москве от 0 до плюс 2 градусов. Дневные температуры в Центральной России — плюс 2-3, в некоторых регионах, например, в Москве — до плюс 4 градусов. Осадки уже будут в виде снега, дождя и мокрого снега. В воскресенье будет такая погода, которую принято называть непогодой", — сказал Вильфанд.

По его словам, такой температурный фон характерен для первых дней апреля.
"Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя", — добавил синоптик.
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ОбществоМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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