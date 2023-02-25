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Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье
Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье - РИА Новости, 25.02.2023
Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье
Температура в Центральной России в воскресенье поднимется до плюс 2-3 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T06:39
2023-02-25T06:39
2023-02-25T07:09
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Температура в Центральной России в воскресенье поднимется до плюс 2-3 градусов, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, такой температурный фон характерен для первых дней апреля. "Радости от этого мало, потому что под ногами будет хлюпать, стопроцентная влажность воздуха, осадки в виде мокрого снега и дождя", — добавил синоптик.
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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
06:39 25.02.2023 (обновлено: 07:09 25.02.2023)
Вильфанд предсказал апрельскую погоду в Центральной России в воскресенье
Вильфанд: температура в Центральной России в воскресенье поднимется до плюс трех градусов