https://ria.ru/20230225/peregovory-1854300130.html

Опрос показал отношение немцев к мирным переговорам по Украине

Опрос показал отношение немцев к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 25.02.2023

Опрос показал отношение немцев к мирным переговорам по Украине

Большинство немцев считают, что правительство Германии должно активнее выступать за мирные переговоры между Россией и Украиной, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:00

2023-02-25T17:00

2023-02-25T17:00

специальная военная операция на украине

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украина

россия

германия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство немцев считают, что правительство Германии должно активнее выступать за мирные переговоры между Россией и Украиной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Civey для журнала Spiegel. Согласно результатам опроса, за большую приверженность Берлина проведению переговоров выступают 63% немцев. При этом 21% респондентов против того, чтобы правительство продвигало идею мирных переговоров. При этом 42% опрошенных считают, что для Украины целью переговоров должно стать возвращение к границам 2014 года, когда произошло воссоединение Крыма с Россией. Еще 33% полагают, что Украина должна настаивать на возвращении к границам, которые были до начала российской спецоперации, а 17% выступают за территориальные уступки со стороны Киева. Каждый пятый (22%) согласен с утверждением о том, что Украина должна "прекратить защищаться, чтобы как можно скорее положить конец войне". Опрос проводился на этой неделе, в нем приняли участие порядка 5 тысяч респондентов. Данных о предполагаемой погрешности не приводится.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, германия