https://ria.ru/20230225/peregovory-1854300130.html
Опрос показал отношение немцев к мирным переговорам по Украине
Опрос показал отношение немцев к мирным переговорам по Украине - РИА Новости, 25.02.2023
Опрос показал отношение немцев к мирным переговорам по Украине
Большинство немцев считают, что правительство Германии должно активнее выступать за мирные переговоры между Россией и Украиной, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:00
2023-02-25T17:00
2023-02-25T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Большинство немцев считают, что правительство Германии должно активнее выступать за мирные переговоры между Россией и Украиной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Civey для журнала Spiegel. Согласно результатам опроса, за большую приверженность Берлина проведению переговоров выступают 63% немцев. При этом 21% респондентов против того, чтобы правительство продвигало идею мирных переговоров. При этом 42% опрошенных считают, что для Украины целью переговоров должно стать возвращение к границам 2014 года, когда произошло воссоединение Крыма с Россией. Еще 33% полагают, что Украина должна настаивать на возвращении к границам, которые были до начала российской спецоперации, а 17% выступают за территориальные уступки со стороны Киева. Каждый пятый (22%) согласен с утверждением о том, что Украина должна "прекратить защищаться, чтобы как можно скорее положить конец войне". Опрос проводился на этой неделе, в нем приняли участие порядка 5 тысяч респондентов. Данных о предполагаемой погрешности не приводится.
https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия
Опрос показал отношение немцев к мирным переговорам по Украине
Spiegel: 63 процента немцев хотят, чтобы Берлин активно выступал за переговоры по Украине
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Большинство немцев считают, что правительство Германии должно активнее выступать за мирные переговоры между Россией и Украиной, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Civey для журнала Spiegel
.
Согласно результатам опроса, за большую приверженность Берлина проведению переговоров выступают 63% немцев. При этом 21% респондентов против того, чтобы правительство продвигало идею мирных переговоров.
При этом 42% опрошенных считают, что для Украины целью переговоров должно стать возвращение к границам 2014 года, когда произошло воссоединение Крыма с Россией. Еще 33% полагают, что Украина должна настаивать на возвращении к границам, которые были до начала российской спецоперации, а 17% выступают за территориальные уступки со стороны Киева.
Каждый пятый (22%) согласен с утверждением о том, что Украина должна "прекратить защищаться, чтобы как можно скорее положить конец войне".
Опрос проводился на этой неделе, в нем приняли участие порядка 5 тысяч респондентов. Данных о предполагаемой погрешности не приводится.