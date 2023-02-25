https://ria.ru/20230225/osvobozhdenie-1854323176.html

Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска

Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска - РИА Новости, 25.02.2023

Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска

Российские войска освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T19:37

2023-02-25T19:37

2023-02-25T20:41

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

евгений пригожин

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале."В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" полностью овладели населенным пунктом Ягодное", — заявил он.В субботу днем командир взвода "Вагнера" рассказал о продвижении российской армии к центру Артемовска, отметив, что до центра города им осталось пройти 1740 метров. По его словам, украинские боевики пока держат оборону, но есть признаки начавшегося отступления.Военный уточнил, что сейчас в Артемовске идут ожесточенные бои, отряды продвигаются вперед, но не быстро, поскольку ВСУ "затыкают бреши" на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.Накануне Пригожин также сообщил об освобождении села Берховка к северо-западу от Артемовска, а в начале недели Минобороны заявляло об освобождении соседнего села Парасковиевка.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html

артемовск

донецкая народная республика

горловка

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в мире, артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины