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Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска
Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска - РИА Новости, 25.02.2023
Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска
Российские войска освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T19:37
2023-02-25T19:37
2023-02-25T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
евгений пригожин
донецкая народная республика
горловка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин в Telegram-канале."В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" полностью овладели населенным пунктом Ягодное", — заявил он.В субботу днем командир взвода "Вагнера" рассказал о продвижении российской армии к центру Артемовска, отметив, что до центра города им осталось пройти 1740 метров. По его словам, украинские боевики пока держат оборону, но есть признаки начавшегося отступления.Военный уточнил, что сейчас в Артемовске идут ожесточенные бои, отряды продвигаются вперед, но не быстро, поскольку ВСУ "затыкают бреши" на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.Накануне Пригожин также сообщил об освобождении села Берховка к северо-западу от Артемовска, а в начале недели Минобороны заявляло об освобождении соседнего села Парасковиевка.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
https://ria.ru/20230224/plennye-1853696198.html
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в мире, артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Евгений Пригожин, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
19:37 25.02.2023 (обновлено: 20:41 25.02.2023)
Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска
Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин сообщил об освобождении ВС России населенного пункта Ягодное