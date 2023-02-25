https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854220767.html

СМИ: США не опасаются применения Россией стратегического ядерного оружия

СМИ: США не опасаются применения Россией стратегического ядерного оружия - РИА Новости, 25.02.2023

СМИ: США не опасаются применения Россией стратегического ядерного оружия

США не видят оснований опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия, пишет Politico со ссылкой на советника американского президента по... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T02:19

2023-02-25T02:19

2023-02-25T02:23

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. США не видят оснований опасаться применения Россией стратегического ядерного оружия, пишет Politico со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Издание цитирует нескольких участников онлайн-беседы с Салливаном, которая носила непубличный характер. "Салливан сказал, что нет реальных опасений того, что Владимир Путин использует стратегические ядерные вооружения против Украины или западных союзников. Тем не менее есть внутренние страхи, что он может отдать приказ о применении тактических ядерных вооружений на поле боя на Украине, хотя сейчас нет признаков, что такое может вскоре случиться", - говорится в публикации. Салливан, по сведениям источников Politico, также рассказал, что президент Джо Байден говорил в Киеве с Владимиром Зеленским об "обязательствах", которые могли бы взять на себя США по поводу обеспечения безопасности Украины в контексте потенциальных мирных переговоров. Салливан при этом отметил, что "завершение боевых действий и начало реальных переговоров пока не просматриваются", добавило Politico. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230222/oruzhie-1853713643.html

https://ria.ru/20230222/potentsial-1853702701.html

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в мире, россия, украина, сша, джейк салливан, владимир путин, джо байден, нато