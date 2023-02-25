https://ria.ru/20230225/obzhalovanie-1854291729.html
Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка"
Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка" - РИА Новости, 25.02.2023
Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка"
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:12
2023-02-25T16:12
2023-02-25T16:12
виктор мохов
скопин
россия
игорь краснов
иван мельников
происшествия
рязанская область
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении из-под стражи "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщил РИА Новости правозащитник. Ранее в региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости сообщили, что содержание под стражей Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк" и проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено. По мнению Мельникова, освобождение из-под стражи Мохова "не может не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания". Он также отмечает, что случай освобождения из-под ареста "Скопинского маньяка" вызывает много вопросов. По его словам, зачастую граждан, которые не опасны для общества, обвиняемых по ненасильственным преступлениям в сфере экономики, а также женщин и тяжелобольных граждан содержат под стражей многие годы. "Но такие как Мохов к этому числу не относятся и могут представлять реальную угрозу для наших соотечественников", - считает правозащитник. "Прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений", - говорится в обращении Мельникова. Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, "скопинский маньяк" помогал переносить тело. В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
https://ria.ru/20230225/arest-1854238794.html
https://ria.ru/20220909/manyak-1815674391.html
https://ria.ru/20220909/svidetel-1815632762.html
скопин
россия
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор мохов, скопин, россия, игорь краснов, иван мельников, происшествия, рязанская область, генеральная прокуратура рф
Виктор Мохов, Скопин, Россия, Игорь Краснов, Иван Мельников, Происшествия, Рязанская область, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка"
Правозащитник Мельников попросил Генпрокуратуру оспорить освобождение скопинского маньяка
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении из-под стражи "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщил РИА Новости правозащитник.
Ранее в региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости сообщили, что содержание под стражей Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк" и проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено.
По мнению Мельникова, освобождение из-под стражи Мохова "не может не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания".
Он также отмечает, что случай освобождения из-под ареста "Скопинского маньяка" вызывает много вопросов. По его словам, зачастую граждан, которые не опасны для общества, обвиняемых по ненасильственным преступлениям в сфере экономики, а также женщин и тяжелобольных граждан содержат под стражей многие годы. "Но такие как Мохов к этому числу не относятся и могут представлять реальную угрозу для наших соотечественников", - считает правозащитник.
"Прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений", - говорится в обращении Мельникова.
Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина
похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области
3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.