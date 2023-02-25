https://ria.ru/20230225/obzhalovanie-1854291729.html

Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка"

Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка" - РИА Новости, 25.02.2023

Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка"

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:12

2023-02-25T16:12

2023-02-25T16:12

виктор мохов

скопин

россия

игорь краснов

иван мельников

происшествия

рязанская область

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении из-под стражи "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщил РИА Новости правозащитник. Ранее в региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости сообщили, что содержание под стражей Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк" и проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено. По мнению Мельникова, освобождение из-под стражи Мохова "не может не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания". Он также отмечает, что случай освобождения из-под ареста "Скопинского маньяка" вызывает много вопросов. По его словам, зачастую граждан, которые не опасны для общества, обвиняемых по ненасильственным преступлениям в сфере экономики, а также женщин и тяжелобольных граждан содержат под стражей многие годы. "Но такие как Мохов к этому числу не относятся и могут представлять реальную угрозу для наших соотечественников", - считает правозащитник. "Прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений", - говорится в обращении Мельникова. Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, "скопинский маньяк" помогал переносить тело. В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

https://ria.ru/20230225/arest-1854238794.html

https://ria.ru/20220909/manyak-1815674391.html

https://ria.ru/20220909/svidetel-1815632762.html

скопин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

виктор мохов, скопин, россия, игорь краснов, иван мельников, происшествия, рязанская область, генеральная прокуратура рф