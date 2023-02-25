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Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка" - РИА Новости, 25.02.2023
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Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка"
Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка" - РИА Новости, 25.02.2023
Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка"
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:12
2023-02-25T16:12
виктор мохов
скопин
россия
игорь краснов
иван мельников
происшествия
рязанская область
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении из-под стражи "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщил РИА Новости правозащитник. Ранее в региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости сообщили, что содержание под стражей Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк" и проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено. По мнению Мельникова, освобождение из-под стражи Мохова "не может не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания". Он также отмечает, что случай освобождения из-под ареста "Скопинского маньяка" вызывает много вопросов. По его словам, зачастую граждан, которые не опасны для общества, обвиняемых по ненасильственным преступлениям в сфере экономики, а также женщин и тяжелобольных граждан содержат под стражей многие годы. "Но такие как Мохов к этому числу не относятся и могут представлять реальную угрозу для наших соотечественников", - считает правозащитник. "Прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений", - говорится в обращении Мельникова. Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, "скопинский маньяк" помогал переносить тело. В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
https://ria.ru/20230225/arest-1854238794.html
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виктор мохов, скопин, россия, игорь краснов, иван мельников, происшествия, рязанская область, генеральная прокуратура рф
Виктор Мохов, Скопин, Россия, Игорь Краснов, Иван Мельников, Происшествия, Рязанская область, Генеральная прокуратура РФ
16:12 25.02.2023
 
Генпрокуратуру попросили обжаловать освобождение "скопинского маньяка"

Правозащитник Мельников попросил Генпрокуратуру оспорить освобождение скопинского маньяка

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение об освобождении из-под стражи "скопинского маньяка" Виктора Мохова, сообщил РИА Новости правозащитник.
Ранее в региональном следственном управлении СК РФ РИА Новости сообщили, что содержание под стражей Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк" и проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 10:05
"Скопинского маньяка" отпустили из-под стражи
По мнению Мельникова, освобождение из-под стражи Мохова "не может не вызвать обеспокоенность за судьбу потерпевших и иных женщин и детей, проживающих недалеко от его места пребывания".
Он также отмечает, что случай освобождения из-под ареста "Скопинского маньяка" вызывает много вопросов. По его словам, зачастую граждан, которые не опасны для общества, обвиняемых по ненасильственным преступлениям в сфере экономики, а также женщин и тяжелобольных граждан содержат под стражей многие годы. "Но такие как Мохов к этому числу не относятся и могут представлять реальную угрозу для наших соотечественников", - считает правозащитник.
"Прошу Вас провести проверку указанной информации, в случае ее подтверждения принять меры по обжалованию постановления об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы, и выйти в суд с просьбой о её изменении на заключение гр. В. Мохова в СИЗО, а также принять иные меры для направления Мохова в места лишения свободы с целью предотвращения совершения им иных возможных преступлений", - говорится в обращении Мельникова.
Виктор Мохов - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября 2022, 15:14
"Скопинский маньяк" пожаловался на избившего его хулигана
Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал РИА Новости, что убийство произошло в доме Мохова, "скопинский маньяк" помогал переносить тело.
В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.
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Виктор МоховСкопинРоссияИгорь КрасновИван МельниковПроисшествияРязанская областьГенеральная прокуратура РФ
 
 
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