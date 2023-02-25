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Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:34
2023-02-25T22:34
2023-02-25T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.33 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1853634459.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку