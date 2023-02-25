https://ria.ru/20230225/obstrel-1854339041.html

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские войска выпустили шесть крупнокалиберных снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T22:34

2023-02-25T22:34

2023-02-25T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 21.33 (совпадает с мск) - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1853634459.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато