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ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 25.02.2023
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска в 18.05 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T18:45
2023-02-25T18:45
2023-02-25T18:45
специальная военная операция на украине
кировский район
донецк
донецкая народная республика
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в 18.05 выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.05 – населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230225/peregovory-1854300130.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК, Происшествия
ВСУ обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда по Кировскому району Донецка