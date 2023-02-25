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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 17.55 выпустили 7 снарядов калибром 155 миллиметров по куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T18:12
2023-02-25T18:12
2023-02-25T18:12
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.55 выпустили 7 снарядов калибром 155 миллиметров по куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.55 - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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в мире, донецк, сцкк, нато, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще семь снарядов